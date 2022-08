Spacey deberá pagar 31 millones a ‘House of Cards’

sábado 06 de agosto de 2022 | 6:00hs.

La justicia de Los Ángeles determinó que el actor Kevin Spacey deberá pagar 31 millones de dólares a la productora que lo despidió de la popular serie House of Cards luego de que surgieran acusaciones de abuso sexual en su contra.



La sentencia para el actor galardonado con dos Oscar y protagonista de películas como Belleza Americana llegó pocas semanas después de su comparecencia en un tribunal británico para responder a las acusaciones de tres hombres, todas negadas por Spacey.



MRC, la productora que realizó la famosa serie sobre intrigas políticas de Washington transmitida por Netflix, pidió un resarcimiento argumentando que el actor les debía millones en ganancias perdidas porque su mala conducta los había obligado a quitarlo de la sexta temporada y recortarla de 13 a 8 episodios. Al respecto, la justicia consideró que el comportamiento de Spacey constituía un incumplimiento material de sus acuerdos como actor y acuerdos de producción ejecutiva.



Según el portal especializado Variety, a principios de este año los abogados de Spacey intentaron anular el proceso diciendo que no habían sido más que “insinuaciones sexuales” y “juegos inocentes”, y que no violaba la política contra el acoso de MRC.



Spacey fue acusado por primera vez por este tipo de conductas en 2017, cuando el actor Anthony Rapp alegó que le había hecho una insinuación sexual en 1986, a sus 14 años y en ese momento se suspendió House of Cards. En mayo, Spacey se declaró inocente de los cinco cargos de agresión sexual en Reino Unido, de cara al juicio que comenzará el 6 de junio de 2023.