Marcela Morelo reemplazará a Baute en la edición 42 de la Fiesta del Inmigrante

viernes 05 de agosto de 2022 | 14:21hs.

Dieron a conocer en la jornada de este viernes que hubo cambios en la grilla de artistas que se presentarán en la Fiesta Nacional del Inmigrante, del 1 al 11 de septiempre en el Parque de las Naciones de Oberá.

Fernando Drovetta, representante de artistas, informó en el programa Acá te lo Contamos, por Radioactiva 100.7, que por cuestiones administrativas el cantante venezolano Carlos Baute no estará presente en la edición 42 de la fiesta.

El show de Baute estaba previsto para el sábado 3 de septiembre, pero finalmente desde la Federación de Colectividades informaron que el espectáculo se canceló por cuestiones que el artista intenta resolver y que le impide presentarse en los escenarios en Argentina.

"Lamentablemente Carlos Baute no va a poder hacer la gira en Argentina por cuestiones de no poder librar los pagos. Esto ya viene trabado desde hace un par de meses pero se agravó y no hubo liberación de pagos", explicó Drovetta. A su vez, comentó que varios otros artistas internacionales también se ven afectados.

"Nosotros veníamos viendo desde hace diez días cómo destrabar el tema, pero como no se pudo ya tuvimos que anunciar que Baute no estará presente en su gira por Argentina", lamentó.

Tras la noticia, la Federación puso manos a la obra para llamar a un nuevo artista para dar ritmo a la noche del sábado 3. Finalmente se confirmó que esa noche estará presente la artista argentina Marcela Morelo.

Además durante la entrevista aclaró que para aquellos que ya compraron la entrada para show de Baute recibirán un reembolso del monto y podrán adquirir las anticipadas para el recital de la nueva artista confirmada. "La noche, ahora con Marcela Morelo, va a tener un costo inferior", agregó.

Proceso de devolución

Desde la Federación de Colectividades informaron que a partir del 8 hasta el 19 de agosto se podrá reclamar la devolución del dinero de las entradas previstas para el show de Carlos Baute.

Para solicitar la devolución en caso de que la persona haya comprado por la web o por teléfono, se deberá contactar con la empresa 1000tickets. Esto se puede realizar a través de dos métodos: Contestar al mismo mail donde se recibió la compra indicando en el asunto "SOLICITO DEVOLUCION CARLOS BAUTE"; o enviando un mensaje al WhatsApp: +549351248545.

Vale aclarar que la devolución de las entradas se realizará por el mismo medio de pago por el cual se realizó la compra.

En cuanto a las personas que compraron en efectivo en las oficinas de la Federación de Colectividades, pueden pasar de 9 a 11 y de 17 a 20 a canjear la entrada adquirida por el dinero en efectivo.