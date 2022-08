Presunto móvil del homicidio: abusos por parte de la víctima

viernes 05 de agosto de 2022 | 6:03hs.

El relato de la testigo identificada como S. M. (31), hija de la acusada por el homicidio, fue seguido con suma atención en el Tribunal. Su angustia se percibía en el ambiente.

Indicó que al ver al padre de sus hijos desmayado, su mamá se descompuso y “se arrepintió de lo que hizo y le quería llevar al médico. Tenían una manta preparada y se iban al hospital,pero por el camino Do Nacimento dejó de respirar y dijo que no adelanta llevarle al hospital y de ahí fueron para el Yabebiry”.

Más allá de contar su verdad, prueba clave contra su progenitora, aseguró que siempre fue muy allegada a ella. “Fue mi mamá y mi papá, ciertamente”, graficó.

Sobre el móvil del homicidio, señaló que la víctima las odiaba a ella y a su hermana C. por la denuncia que hizo ésta a los 15 años contra su progenitor por abuso sexual.

S. M. fue quien acompañó a su hermana a radicar la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

“Las dos fuimos abusadas por él. Yo sufrí abusos desde chiquita. Ya de grande quise denunciar y me dijeron que ya había prescripto. Antes no había querido denunciar porque no quería que mis hermanos crezcan sin papá, como me pasó a mí”, explicó.

Aseguró que su madre le dijo que Do Nacimento “quería matarme a mí y a toda mi familia. También a Frank, porque se quería quedar con las dos mujeres. Que tenía que buscar la manera de zafar de esa persona”.

Consultada al respecto, mencionó que su mamá sabía de los abusos.

“Le conté a mi mamá y ella le hizo arrodillarse y pedirme perdón. Pero el daño era irreparable. Le reprochaba por qué siguió viviendo con un monstruo que cuando yo dormía me metía mano por donde podía”.

Lamentó que creció viendo mucha violencia y por eso se fue joven de su casa.

Si bien hubo denuncias por violencia, botón antipánico y restricciones, lo cierto es que durante muchos años Ramírez y Do Nacimento persistieron en una relación tóxica.

Testimonio de una hija complicó a la acusada de matar a su ex concubino