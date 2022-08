Los Frankenstein una obra con sello de autor

viernes 05 de agosto de 2022 | 1:30hs.

Así como Humberto Eco se plantea al lector como parte de la fábula y lo invita a completar las historias, o como Roland Barthes apela a lo impredecible, a la incertidumbre, en ‘Los Frankenstein’ el final queda sujeto a la interpretación de las familias. O no sólo el final, la trama completa va dejando indicios de que no todo es como parece. Se trata de una pareja de “feos” a los que el Coro de Niños y Jóvenes del Parque del Conocimiento y el Coro Universitario de la Unam describen como engendros sucios, monstruos y a quienes no quieren ver por la ciudad de Ingolstadt. Recompensa habrá para quien los atrape, pero el autor de la obra, Matías Almirón, dejó en el entramado del guión varios puntos clave que llevan a la reflexión.

“Hay tres reflexiones fundamentales para mí. Una es plantear a la sociedad, los mitos y las leyendas y todo lo que está impuesto, la estructura en la que vivimos y que nos cuesta un poco sacarnos. Por otro lado, la figura del comerciante también te deja la intriga de si lo entregó o no a Frankenstein, queda pensar en las cosas que hacemos por plata sin dimensionar el mal que puede llegar a tener esa acción. El comerciante necesitaba la plata, porque hay una lectura de trasfondo de que él está en bancarrota y que por plata hizo lo que hizo, pero un poco se arrepiente. Y por último, la magia también está en no cerrar todo, en dejar la obra abierta y está bueno dejar que cada uno saque lo que quiere de la opereta y reflexionar en que la apariencia no lo es todo y que no se debe juzgar sólo por cuestiones de fealdad o de pobreza”, dijo Almirón.

El autor tomó la obra de Mary Shelley como inspiración para crear su propia historia, que no sólo está pensada para los niños, sino que también para que los padres, tíos y abuelos se tomen un momento para repensar las prácticas y opiniones cotidianas.

La metáfora de las partes

Adán y Eva Frankenstein son una composición que toma vida, un trabajo arduo de un médico que desafió las reglas. En la música, las reglas crean y quien emprende la tarea de ponerle sonidos a una historia debe conocerlas a la perfección. Dos años de trabajo fueron invertidos por Almirón en la escritura del guión y de la música.

La dirección del coro y la orquesta también estuvo a cargo de Almirón.

“Yo me sentaba al piano e iba pensando los personajes, las ideas melódicas. Yo pensé en la composición en general, era como pensar en esos Frankenstein que son como partes de diferentes cuerpos. También lo pensé así en la composición, en pensar las armonías que pertenecen a diferentes escalas que se van uniendo y se van haciendo híbridas. Fui puliendo y después pasé a orquestar, eso es a prueba y error, si bien hay mucho estudio para pensarlo en la cabeza, después lo ves plasmado recién cuando suena la orquesta”, recordó el autor.

La puesta en escena también está hecha de uniones, al Coro de Niños y Jóvenes, Orquesta Estable y Área de Educación y Extensión Artística del Parque del Conocimiento se le sumó la colaboración del Coro Universitario de la Unam, que tuvo que aggiornarse y aprender un poco de actuación. En este sentido, Almirón comentó que la idea de sumar a este coro se debió a la necesidad de reforzar las voces masculinas y al vínculo con la directora del Coro Universitario, Marcela Garcete.

“Yo la conozco a Marcela, fue mi profesora, la quiero mucho y por ese lado me motivó incluirlos, además de que sé cuál es el trabajo que realizan. En la opereta superaron mis expectativas, dejaron todo en el escenario actuando y cantando. Como primera experiencia estuvieron de diez”, resaltó.

Los protagonistas son los niños del coro, que desde el año pasado vienen realizando un gran trabajo de interpretación y de ensayo para armar las escenas actuadas y cantadas. Recrean y dan vida de manera impecable a la familia Frankenstein.



Para agendar

Últimas dos funciones

Para celebrar el Día del Niño se realizarán dos funciones más mañana y el domingo a las 18 en el Parque del Conocimiento. Se recomienda llegar con anticipación para poder adquirir las entradas, que no tienen costo, pero están sujetas a la capacidad de la sala.