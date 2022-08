Julian Lennon lanza ‘Lucky Ones’, nuevo adelanto de su disco

viernes 05 de agosto de 2022 | 6:00hs.

El cantante y compositor británico Julian Lennon lanzó Lucky Ones, un nuevo adelanto de su próximo álbum de estudio, Jude, que se lanzará el 9 de septiembre y que según el hijo primogénito de John Lennon, “se siente casi como un disco de la madurez”.

A los adelantos Breathe, Save Me, Every Little Moment y Freedom, se suma Lucky Ones que capta de algún modo la capacidad de Lennon para inspirar esperanza.

En un pasaje de la letra, la canción dice: “Siento que se avecina un cambio, lo sé, siento que una nueva revolución llama a mi puerta. Siento que se avecina un cambio tan fuerte. Puede que no sea para siempre, pero sé que somos los afortunados...”.

Cabe destacar que el título del álbum, Jude, hace referencia a la legendaria canción “Hey Jude” de The Beatles, escrita por Paul McCartney para “consolar” a Julian, que en ese momento tenía 5 años, tras la separación de sus padres, Lennon y Cynthia Powell. Originalmente escrita como “Hey Jules”, McCartney cambió “Jules” por “Jude” porque pensó que sonaba mejor en la canción.