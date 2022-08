"Buscamos que el Black Friday sea una experiencia diferente y que se transforme en una fecha turística"

jueves 04 de agosto de 2022 | 14:28hs.

Finalmente comenzó la gran feria de descuentos en la capital provincial con la realización del Black Friday.

El evento se desarrollará desde este jueves hasta el domingo con la realización de más de 30 espectáculos más la feria gastronómica.

Fernando Vely, integrante de la Comisión directiva de la Cámara de Comercio, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y expresó: "Empezamos bien, recién estamos terminando el lanzamiento simbólico que hacemos todos los años que es como un corte de cinta que por cuestiones climáticas la hicimos en la Secretaría de Prensa de la Casa de Gobierno".

"El evento arrancó bien, muy linda la decoración, hoy tenemos un día inestable, mañana vamos a tener buen clima, así que todos los espectáculos y recitales más la feria gastronómica va a funcionar con total normalidad", indicó.

Vely recalcó que la expectativa siempre es la mejor, "el evento va creciendo año a año, cada vez tienen más espectáculos, más gente que se quiere sumar, más comercios adheridos evadido, o sea que me parece que trasciende a a cualquier problemática que tenemos"

"Se hizo una difusión muy fuerte en todo el departamento de Itapúa, que abarca Encarnación y en el sur de Brasil, en Santa Rosa de la zona que es donde vemos que más turistas vienen, sobre todo en vacaciones y demás. Venimos trabajando intensamente en difundir cada año el Black y El Reventón para traccionar el público que comienza a venir a Posadas", dijo.

El funcionario además agregó que, "buscamos que el Black Friday sea una experiencia diferente para el cliente y que se transforme en una fecha turística y no en un evento comercial aislado".

Espectáculos

Los Tipitos serán la frutilla del poste de la programación de espectáculos de este viernes, "mañana en Plaza San Martín estarpa montado el escenario más grande donde el día de mañana van a tocar Los Tipitos, además de muchas bandas y espectáculos en el medio que van a ir participando y es la plaza donde se va a hacer la feria gastronómica. En las dos plazas hay actividades y el recital más importante del cierre del día viernes es en la Plaza San Martín".

"En la Plaza 9 de Julio también vamos a tener espectáculos de DJ que van a ir rotando, tenemos más de 30 espectáculos y ya desde este jueves van a haber algunos comercios que ya van a arrancar el horario corrido y el día viernes y sábado van a haber más comercios", acentuó Vely.

Incertidumbre

Sobre el panorama económico actual, el representante de la CCP recalcó: "Nosotros estamos en momentos inestables hace por lo menos ocho años, siempre algo pasa y hace que el sector privado tenga que estar alerta todo el tiempo. En muchos rubros los proveedores no venden, no tienen precios, entonces hay mucha incertidumbre por diferentes motivos y la realidad es que nos afecta porque no sabemos a qué precio vender".

"No tenemos mercadería, que eso es lo más importante, hay mucha muchas escasez de mercadería, así que eso es lo negativo, pero me parece que nosotros tenemos que insistir en trabajar en lo que podemos cambiar y no en lo que no podemos", refirió.

Finalmente recordó que desde la Cámara de Comercio de Posadas en conjunto con la Municipalidad y la Provincia, "tratamos de cambiar la realidad para los misioneros y hacemos estos eventos que movilizan, que son una oportunidad de negocio para el comerciante y clientes".

Cortes y sin SEM

Durante el viernes y sábado, no regirá el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), es decir, se podrá estacionar gratuitamente en todo el microcentro.

En tanto, desde este jueves al domingo se realizarán distintos cortes en tramos del centro para la generación de peatonales.

Calle Rioja, entre Ayacucho y Junín: desde el jueves al domingo hasta las 22

Colón y Bolívar: viernes desde las 19:30

Calle Bolívar, entre Colón y San Lorenzo: sábado de 13 a 00:30

Calle Gral. Frías entre Ángel Acuña y Roque Gonzáles: sábado 6 desde 10 hasta domingo 7:30

Calle Bolívar, entre Colón y San Lorenzo y calle San Lorenzo, entre Bolívar y Córdoba: domingo, de 13 a 20

Calle Bolívar de San Lorenzo a Rioja: jueves desde las 17