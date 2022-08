Evalúan que es un plan realista pero marcan diversos desafíos

jueves 04 de agosto de 2022 | 6:04hs.

Las primeras líneas de acción trazadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, recibieron diversas consideraciones en Misiones. A criterio del gobernador Oscar Herrera Ahuad, “es realista en el diagnóstico”, tras destacar que Massa “es conocedor de las dificultades”. Sostuvo como oportuno que “no hable de ajustes sobre cuestiones delicadas y asimétricas”.

Lo más importante destacado por el mandatario provincial es que la llegada de Massa al gobierno “tranquiliza en parte y genera expectativa de cómo” llevar adelante las gestiones de gobierno a nivel nacional.

Sobre la cuestión energética, también sostuvo que resulta importante y que “va en el camino que había comenzado” la Nación.

No obstante, como la mayoría de los consultados, también coincide que por ahora son grandes trazos brindados por el ministro de Economía en cuanto al rumbo que tomará la Nación para hacer frente al momento de crisis económica y financiera del país.

El Territorio consultó además a diversos referentes de la producción en la provincia (ver página 6).

Un plan integral

“Creo que es un plan que luce bastante integral. Está bien direccionado a corregir de manera inmediata algunos de los grandes errores grandes que se estaban cometiendo en este gobierno”, sostuvo el senador Maurice Closs. Ello para acotar que se trata de “una matriz desarrollista interesante” la que propuso Massa.

El senador misionero destacó que lo anunciado significa cambios importantes a la política económica incluso al discurso que se estaba desarrollando. “Implica cambios y corrección sobre los problemas que se generaron”, acotó. “Hay dos cosas centrales. En primer lugar, se advierte lo que aceleró el colapso, la cuestión energética, con subsidio ilimitado sin controlar el subsidio. Somos los únicos que no controlábamos y nos provocó sumergirnos en el actual déficit y nos quedamos sin dólares”, dijo el senador del Frente Renovador de Misiones. Planteó que “es uno de los problemas principales que se busca corregir”, que entiende tendrá su costo este ajuste o sinceramiento, “al plantear que no habrá un subsidio infinito”.

El otro punto considerado importante es que “el Banco Central no seguirá financiando al Tesoro, se intentará financiar con recursos propios”, a fin de evitar aquel concepto de que “hay una fábrica de billetes que genera pobres”. Por eso, consideró fundamental esta medida.

También consideró oportunos los anuncios relacionados a promover las exportaciones para diversos sectores más las medidas que busca el gobierno para fortalecer las reservas.

Lo otro destacado por Closs es el anuncio de comenzar a pasar del plan social al empleo en blanco “es una medida que desde hace tiempo se venía requiriendo".

Cumplir con el FMI

El senador del PRO Humberto Schiavoni dijo que “el desafío de Massa es hacer lo que (Martín) Guzmán no pudo, que es básicamente cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es la única hoja de ruta que puede seguir y en eso radicará el éxito o el fracaso de su gestión”.

En diálogo con El Territorio, el senador Schiavoni explicó que “ese acuerdo tiene tres cláusulas principales que son la reducción del déficit público, el control de la emisión de dinero y la recomposición de las reservas del Banco Central de la República Argentina. Y son los tres deberes que no se hicieron porque el gobierno nacional no tiene cohesión de mando en su dirigencia, entonces, por ejemplo en materia de emisión, en los primeros seis meses del año ya se ocupó el cupo que era para todo el año y en orden del gasto público no se sinceraron las tarifas”.

En ese sentido, el senador opositor explicó que “el grave problema de fondo es político. No económico. Porque se perdió la confianza por la forma que se configuró el poder en el Frente de Todos. Un poder con dos cabezas donde la vicepresidenta en todas las acciones de gobierno opina diferente al presidente y lo desautoriza de manera constante. Frente a eso, ni Massa ni nadie tiene una fórmula mágica para modificar esa matriz”.

En ese contexto, según Schiavoni, “acá lo primero que debe hacer el gobierno nacional es reordenar su política interna para después poder cumplir con lo que se acordó con el FMI. Todo lo demás es puro cotillón. Podrá ser Massa u otro. Pero no se trata de personas sino de la forma de administración de poder del frente que gobierna que nos trajo a esta situación tan delicada”.

En referencia a Misiones

Con respecto al capítulo misionero en el libro de la historia nacional, el senador Schiavoni dijo que “el Estado nacional tiene una deuda con Misiones que fue el veto que hizo el presidente Alberto Fernández a la zona libre aduanera que el Congreso votó para nuestra provincia. Por eso creo que el primer test para saber si los misioneros vamos a ser respetados por este gobierno nacional es la restitución de ese mecanismo que con tanto sacrificio habíamos logrado aprobar en el Congreso de la Nación”.

El senador opinó que “la restitución de la zona libre de impuestos para Misiones podría ser lograda en el próximo presupuesto para el 2023 o también a través de una ley propia. Los legisladores misioneros de todos los espacios políticos en este tema tenemos una plena coincidencia porque se trata de una deuda histórica del poder central con nuestra provincia”.



Vetter sigue en foresto-industria

La eldoradense Sabina Vetter, tras los cambios realizados a nivel nacional, continúa como directora nacional de Desarrollo Forestoindustrial. Había asumido en esa función a principio de marzo.

La ingeniera forestal graduada en la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones, de esta manera seguirá cumpliendo funciones en la dependencia que está bajo la órbita de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en el ministerio unificado. Había llegado a ese cargo, propuesto por el ahora ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez y tras doce años de cumplir tareas en la actividad privada. La confirmación fue realizada por el ministro de Economía, Sergio Massa, en su cuenta de Twitter.

“Es realista en el diagnóstico y tranquiliza en parte, porque también genera expectativas de cómo afrontar este momento”.

Oscar Herrera Ahuad

Gobernador



“Es un plan que luce bastante integral y está bien direccionado a corregir, de manera inmediata, algunos de los grandes errores”.

Maurice Closs

Senador



“El desafío de Massa es hacer lo que Guzmán no pudo, que es básicamente cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario”.

Humberto Schiavoni

Senador

Cambio de Gabinete

Massa asumió al frente de Economía y advirtió: “No soy mago ni salvador”

Los funcionarios que llegan a Economía de la mano de Massa

Orden fiscal, superávit, reservas e inclusión social, los ejes del programa

Evalúan que es un plan realista pero marcan diversos desafíos

Destacan el conjunto de ideas de Massa y esperan concreciones

El Senado avaló el Consenso Fiscal firmado por las provincias