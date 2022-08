Hallaron cuerpo de iguazuense en Paraguay

jueves 04 de agosto de 2022 | 6:03hs.

Tras la difusión de la información del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre entre 30 y 40 años en el río Paraná, los familiares de un hombre que llevaba desaparecido varios días reconocieron los tatuajes e identificaron el cuerpo. Los restos de Juan Carlos Da Costa (47) están en Presidente Franco y los familiares necesitan ayuda para el traslado y posterior inhumación.

Da Costa padecía problemas con el alcohol y fue tratado en el hospital de forma seguida en los últimos meses. Según su hija, se escapó de su domicilio sin decir hacia donde se dirigía, por lo que hace una semana los familiares realizaron la denuncia ante la Policía de Misiones.

La familia se encontró con una serie de problemas tras el reconocimiento del cuerpo, “no tenemos el DNI, lo había perdido. No sabemos cómo proceder para poder traer el cuerpo a Iguazú. Además, no contamos con dinero, somos muy humildes” contó su hija Verónica a El Territorio.

Por su parte, Alejandro Vázquez, sobrino del occiso, contó que el fue el encargado de hacer la denuncia por la desaparición.

“Después de que salió la noticia, la Policía se acercó y me mostró las fotos de los tatuajes, no me quedan dudas de que es él. Reconocí los tatuajes, es un momento muy duro. Necesitamos ayuda para poder darle sepultura”.

Según el reporte de la Policía del vecino país, el cadáver de Da Rosa fue encontrado y rescatado por las autoridades luego de ser hallado en el cauce del río Paraná. Inicialmente las autoridades manejan la hipótesis que la víctima sufrió una caída entre las rocas.

El hallazgo se produjo el domingo a las 11.30 en la zona de la colonia Itá Verá del distrito Domingo M. de Irala.