Ofelia Cendra, atiborro de arte

jueves 04 de agosto de 2022 | 5:30hs.

Circo, actuación, acrobacia en sus diversas formas, pintura, dibujo, diseño, canto. Ofelia Cendra se considera a sí misma como un “atiborro de arte”. Multidisciplinaria y consecuente, la artista cumple 35 años como trabajadora independiente y lo celebra con una instalación artística que será inaugurada mañana.

La apuesta performática ‘Manifiesto Off the Art’ se expondrá en la sala Zygmunt Kowalski del Centro Cultural Vicente Cidade, desde las 20 de mañana. La gran apertura, en la que exhibirá cuadros, maniquíes, indumentaria, máscaras y otros tantos objetos intervenidos por ella, contará también con un abanico de propuestas: circo, acrobacias, danza e intervenciones por un lado; música de la mano de Aurazul por otro; brindis y gastronomía.

“Todo lo que me gusta, me formó y me acompañó a lo largo de todos estos años será parte de la muestra; por eso también será un encuentro con familiares y amigos; una fiesta”, adelantó la artista en la previa de la presentación.

De esta manera, la propuesta sirve como excusa para festejar tantos años de trayectoria y esfuerzo que reúne un pequeño resumen de todas sus facetas y maneras de expresarse.

“Es una forma de celebrar y también agradecer tantos años de trabajo. Cuando una trabaja de manera independiente hay vaivenes. Hay momentos en los que todo va muy bien, hay tiempos en los que todo parece una meseta y hay otros en los que parece que todo va cuesta abajo; pero de eso se trata también la vida. Es el camino que yo elegí y que me trajo hasta hoy y soy feliz haciendo y viviendo esto”, resumió Cendra, en diálogo con El Territorio.

La mayoría de las obras que estarán en la instalación son creaciones recientes.

Tras la inauguración, la instalación permanecerá abierta hasta el sábado 13, de 18 a 21, en el salón que tiene entrada por la calle Belgrano.

Este sábado se suma como invitada la artista visual Ornella Ruiz, que tendrá a cargo una charla-taller sobre el arte como un puente entre lo físico y lo digital. La propuesta será gratuita y abordará los recursos fundamentales sobre los NFT (token no fungible, activo digital encriptado).

Durante la jornada, habrá también actividades recreativas y otras intervenciones artísticas.

Del lunes al jueves, la instalación permanecerá abierta a todo público. “Yo estaré todos los días, para charlar con los que visitan la muestra; me parece muy enriquecedor el intercambio entre el público y el artista”, consignó Cendra, explicando que esos días se resaltará lo exhibido en el espacio.

“También está bueno que la gente pueda ver la obra en momentos en los que no hay acción ni movimiento. Porque soy un poco de eso. Soy atiborrada pero también soy un poco de calma y creo que está bueno que la gente conozca esa parte de mí”, agregó.

El viernes será un día destinado a las infancias con una jornada que se celebrará de 17 a 18.30. La finalidad es que los niños sean parte de la muestra con una visita guiada y a través de consignas divertidas. Que jueguen con la obra, interactúen, “es una manera de fomentar también el consumo del arte desde pequeños”, destacó. Habrá una merienda, un taller de pintura y un espectáculo del grupo Títeres Reciclo Circo.

La entrada es libre y gratuita, (sólo la merienda tiene costo) y los interesados en reservar un cupo deben comunicarse a las redes sociales de Ofelia Cendra.

El sábado 13 será el cierre y habrá DJ con música en vivo, brindis, regalos y más.

Introspección e identidad

Del 2020 a esta parte, la artista debió adaptarse y cambiar las formas de llegar al otro. Además de la pandemia -uno de los factores que la obligaron a explorar otras vías- su problema de salud también la alejó de las tablas, obligándola a explotar otras formas de expresión artística. Así, Ofelia ahondó en las artes visuales, una faceta que desarrolla desde hace muchos años pero que hace poco le dedica más tiempo:

“Hoy siento que todo lo que pasé y me llevó a desarrollar el arte visual fue como una preparación para explotar este lado artístico, este es otro modo de expresarme que también me hace muy feliz”.

Entre las obras que expondrá se hallan cuadros -de diferentes tamaños e intervenidos con materiales reciclados o en desuso-, maniquíes, máscaras, objetos de indumentaria, marroquinería y más.

La puesta en escena cuenta con la colaboración de la Asociación Misionera de Trabajadores de las Artes Visuales (Amtav) y el apoyo de Ramiro Sandoval, Vero Chemes y Fabi Greco.

La diversidad de la muestra tiene como eje su impronta: colores dinámicos y enérgicos, expresiones multidisciplinarias y una invitación a “vivir la vida con intensidad”, resumió Ofelia.



