Atacan a tiros desde una moto a comerciante y excandidato a intendente

miércoles 03 de agosto de 2022 | 6:07hs.

Siete estruendos sacudieron ayer la tranquilidad matutina del barrio 1 de Mayo de Villa Bonita, municipio de Campo Ramón, por el accionar de dos sicarios que a bordo de una motocicleta intentaron asesinar al empresario y referente político Leonardo César Faviero (38).

La víctima salvó su vida de milagro y sólo padeció rasguños por una bala que le rozó una oreja, parte de la cara y la nariz, pero ni siquiera tuvo que ser hospitalizado.

El hecho, inédito en el ámbito de la zona Centro, se produjo alrededor de las 8.20 y a media cuadra del domicilio de Faviero, quien se dirigía a su chacra.

Al cierre de esta edición aún no había sospechosos tras la rejas, al tiempo que personal de diferentes dependencias de la Unidad Regional II de Policía trabajaban para tratar de dar con los autores del intento de homicidio.

La víctima tuvo que ser asistida por un rasguño de bala en la oreja derecha.

En diálogo con El Territorio, el damnificado aseguró que no tiene deudas ni enemigos por razones de negocios, por lo que no descartó alguna connotación política.

Asimismo, sin dar detalles que puedan entorpecer la investigación del caso, mencionó que “hay un par de hipótesis y las autoridades de Gobierno y la Policía están haciendo todo lo posible para encontrar a los culpables. Según el juez y el ministro de Gobierno, la investigación va por buen camino y me pidieron que tenga un poco de paciencia”.

Sobre el ataque, precisó que conducía su camioneta Ford F 100 cuando escuchó los estruendos que impactaron de lleno en su vehículo.

“Llegaron de atrás en una moto disparando y en eso sentí como un viento en el oído, y era un balazo que me raspó la oreja. Vinieron a matarme y la verdad que es un milagro estar vivo y contarlo”, reflexionó.

“El polarizado me salvó”

Además de sus emprendimientos comerciales, un comercio mayorista y una chacra, Faviero también participa en política y en 2019 fue candidato a intendente de Campo Ramón por un sublema del Frente Renovador de la Concordia, por ello el ataque de la víspera tuvo enorme repercusión en la provincia y el país.

Luego de una jornada muy agitada, entrada la tarde el damnificado accedió a charlar con este matutino y dio detalles del hecho.

Contó que alrededor de las 7.30, como hace a diario, se dirigió hacia el depósito de su comercio, situado cerca de su casa.

“Después, a eso de las 8.20, preparé un mate y me iba a la chacra porque estamos cosechando la yerba. Pasé por mi casa y a unos 50 metros empecé a sentir unos estruendos, que resultaron ser tiros que venían de atrás. No pude hacer mucho porque venían en moto a fondo”, explicó.

Impactos en el capot de la Ford F 100. Foto: NG

Los primeros dos impactos dieron en el parabrisas trasero de la F 100. Luego la moto se puso a la par y el acompañante disparó justo a la mitad de la ventanilla del conductor.

En tal sentido, Faviero fue contundente y opinó que “el polarizado me salvó la vida, porque si era un vidrio común capaz que no contaba”.

El tirador siguió disparando y dos tiros impactaron en el capó. Fue entonces que el empresario frenó la camioneta, lo mismo que hizo el conductor de la moto, varios metros adelante. Es segundos varios vecinos salieron de sus casas para ver qué sucedía.

“El de la moto frenó en la esquina y me quedaron mirando. Pensé que por ahí iban a venir a terminar el trabajo, pero se fueron en sentido hacia Paraje Arroyo Tigre. Capaz se fueron por los vecinos que salieron a la calle”, mencionó.

Sospechas

Ya en el lugar, personal de la División Criminalística encontró dos casquillos compatibles con balas 9 milímetros. En tanto, agentes de Investigaciones entrevistaron a la víctima y vecinos y analizaron las cámaras de seguridad de la zona.

Las primeras pesquisas permitieron averiguar que los sicarios se movilizaban en una moto tipo cross, color negra; el conductor y su acompañante eran delgados, vestían prendas y cascos oscuros.

“Por lo que hablé con la gente de la Policía, los que hicieron esto son profesionales. Me marcaron que el disparo en la ventanilla de mi lado fue a la cabeza, pero me salvó el polarizado. Vinieron a ejecutarme, de eso no hay dudas”, remarcó.

Consultado sobre si tiene sospechas, se mostró cauto en no brindar un dato que perjudique la investigación en marcha, aunque entre líneas aportó algún dato.

“Vengo de una familia de gente sencilla, pero desde que incursioné en política me golpearon bastante. En realidad no tengo problemas con nadie, no tengo deudas. De verdad que me encantaría saber de dónde vino esto”, remarcó.

Y agregó: “Esto es algo que no se puede tolerar en nuestra comunidad. Es atípico, acá no pasan estas cosas. Por ahí uno ve algo así en una película o en las noticias. Por el bien de todos se debe saber quién hizo esto”.

Faviero también recordó que hace poco más de dos años radicó una denuncia penal por amenazas de muerte que le habría propinado un ex concejal de su municipio, el mismo que luego fue imputado y detenido como sospechoso de incendiar dos casas del barrio Docente de Campo Ramón. Finalmente, el edil fue destituido del cargo por sus pares y meses más tarde fue excarcelado.



Custodia policial permanente para la víctima

En la víspera, Leonardo César Faviero destacó que desde un primer momento las autoridades de Gobierno y la Policía se mostraron comprometidos con el caso y le brindaron las necesarias garantías de seguridad para su familia.

“La verdad que estoy conmocionado porque fue a metros de mi casa, quiere decir que saben dónde vivo”, indicó.

En tal sentido, se dispuso una custodia permanente frente a su domicilio, al tiempo que desde el Ministerio de Gobierno le habrían ofrecido ubicar a su familia en una locación segura, al menos hasta dar con los autores materiales e intelectuales del hecho.

“No puedo dar detalles, pero el ministro me propuso algo para que mi familia esté segura. Lo vamos a evaluar y decidir en las próximas horas. Esto nos sacudió a todos. Es algo que uno nunca espera”, reflexionó.

En tanto, los vecinos se mostraron preocupados y temerosos, ya que el accionar de los sicarios pudo derivar en una verdadera tragedia por la cantidad de balas que dispararon.

Por su parte, el intendente de Campo Ramón, José Márquez Da Silva, expresó su solidaridad para con Faviero y su familia y remarcó la necesidad de “encontrar y castigar a los culpables de un hecho tan grave”.

La causa por intento de homicidio se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.