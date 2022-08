Subastarán una colección de joyas de Elvis Presley

miércoles 03 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Tras el éxito mundial del filme Elvis, su ex esposa Priscilla anunció que el 27 de agosto saldrá a subasta una colección de joyas del Rey del Rock. Se trata de una colección que Elvis Presley regaló a su manager, el coronel Tom Parker, interpretado en el filme por Tom Hanks.

Priscilla Presley, de 77 años, aseguró que decidió apoyar la subasta cansada de ver tantos artefactos falsos de Elvis a la venta.

La colección está compuesta por 200 artículos, incluidos anillos de oro incrustados con joyas, gemelos, relojes y cadenas, que fueron sido reunidos por GWS Auctions.

También incluye la guitarra tocada por Elvis durante su famoso especial de televisión (‘68 Comeback Special), emitido por la NBC el 3 de diciembre de 1968 y que marcó el regreso de las actuaciones en vivo de Presley, quien había abandonado las giras siete años atrás, para dedicarse al cine.

“Hay tanto producto por ahí que no es auténtico y eso me preocupa. Quiero saber con seguridad que eso va a ir a alguien que se va a cuidar de ello, me encanta”, resaltó Priscilla.