Problemas en la importación de insumos desencadena en faltante de productos

martes 02 de agosto de 2022 | 12:24hs.

La incertidumbre en la economía y las complicaciones para poder importar productos o insumos trae consigo dificultades a las fábricas para poder finalizar su producción y a los comercios para poder reponer su stock, algo que se puede percibir en las góndolas.

La complicación primordial por estos tiempos es la de traer a la Argentina los insumos que sirven para envasar o enlatar las mercaderías que tienen las grandes fábricas o empresas.

Un ejemplo de la complicación de la importación en Misiones, es el faltante de café, consumo típico de la época pero que hoy por hoy es uno de los productos que de a poco comienza a faltar en los comercios. Y según detallaron desde el sector la falta de esta infusión que no se fabrica en la Argentina viene desde un tiempo, “no se notó porque teníamos un buen stock”.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el empresario supermercadista Lucas Keerps, dio a conocer un pantallazo de cómo está la situación y lo complicado que está para conseguir insumos.

“Hay escasez de todo, el café por ejemplo está faltando desde hace tiempo, a lo mejor los fabricantes tienen café, pero no tienen el envase porque mucho de los envases de los productos que compramos en el supermercado viene de afuera y el problema es que no se los puede traer”, dijo Lucas y explicó “por ahí podemos ver que una fábrica tiene el producto, pero no tienen el envase por problemas de tinta, por las serigrafía o por cualquier otro motivo”.

“Entonces nos consumimos todo el stock de café que había y nadie se venía percatando de que no estaban pudiendo conseguir para envasarlo por ejemplo. Entonces se vino el invierno, temporada de alta demanda y sucedió que se terminó el stock de café”.

Asimismo advirtió que entre otros productos que comenzando a escasear es el pescado enlatado. “Si bien Argentina tiene mucha costa y tiene mucha producción de Pescadería de mar, nos encontramos con algunos productos enlatados que están faltando por diversos motivos, pero principalmente por los insumos que se necesitan para imprimir los logos y demás en las latas”.

Por otra parte explicó que todos los sectores están buscando una alternativa para poder paliar la situación, aunque advirtió que es un proceso complicado porque debe pasar por varios procesos los cuales deben ser aprobados por los entes que regulan el producto.

“Si hablamos de envases hay que tener en cuenta que ese envase pasa por todo un protocolo de salubridad que realmente proteja el producto como tiene que protegerlo, que una bolsa por ejemplo sea trilaminada, que sea de nylon. Hay productos plásticos que no son aptos para contener alimentos, después ese producto también obviamente tiene que tener una impresión en cual debe cumplir con cuestiones de tener los registros que el Estado, dos códigos el de RNPA que es el Registro Nacional de Producto Argentino y el RNE Registro Nacional de Empresas, no es que uno cambia el paquete o cambia el envoltorio a gusto, para poder estar en las góndolas debe pasar ciertos requisitos”.

La incertidumbre de buscar una alternativa también pasa por realizar todo un trabajo técnico nuevo de buscar un tipo de envase que sirva para el producto, el costo de la serigrafía entre otras cosas, para que luego la situación de normalice y sea una inversión demás y que tengan que cambiar.

“No sabemos hasta qué momento vamos a estar en esta situación porque por ahí en los próximos meses empezamos a encontrar una solución a nuestro problema de las importaciones y resulta que hacemos todo un desarrollo que terminó costando un montón de dinero en vano. Entonces por ahí es un costo alto que las empresas también tienen que tener en cuenta, hay que ver la maquinaria que usa cada empresa para envasar sus productos porque si se unas una maquinaria que envasa nylon y decido envasar en otro tipo de envase la máquina que tiene no le sirve, entonces tienen que comprar una máquina nueva, es todo un trastorno que no es tan que no es tan sencillo”, indicó.

Por último, Keerps recomendó al consumidor que para que no le falte ese producto o mercadería que siempre consume, se acerque a un supermercado y se haga un stock. “Hay que pensar que cuanto más lejana es la producción principal de ese producto, puede llegar a pasar que falte por más tiempo”, cerró.