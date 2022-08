Se entregó el presunto homicida de González y aguardan examen forense

martes 02 de agosto de 2022 | 6:03hs.

Tras permanecer prófugo durante el fin de semana, el presunto homicida de Ángel Darío González (37) se presentó ayer ante la Seccional Quinta de Oberá y quedó detenido. Se trata de Braian Sebastián W. (20), quien luego de la revisación médica de rigor fue alojado en la seccional Tercera.

Un vocero del caso mencionó que mañana el implicado podría será citado a indagatoria por el juez Pedro Piriz, subrogante del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.

Por otra parte, recién en la víspera el cadáver de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de Posadas, donde será sometido a la correspondiente autopsia.

El examen forense permitirá determinar la causa del deceso, ya que si bien desde un primer momento se informó que González recibió dos puñaladas, todavía no está claro en qué zona sufrió las estocadas.

En tal sentido, Víctor De Olivera -hermano y testigo del hecho- indicó que la víctima padeció dos puntazos en la espalda. Incluso, la familia aportó fotos de la campera del fallecido donde se pueden observar dos tajos que habrían sido ocasionaos en el ataque.

Contrario a ello, ante la consulta de El Territorio, desde el Hospital Samic informaron que la causa del deceso obedeció a una “herida de arma blanca en el abdomen” que afectó los riñones.

En tanto, en el informe de prensa difundido por la Unidad Regional II la médica policial en turno Cynthia Yanina Herrera diagnosticó “dos lesiones punzocortantes, derecha e izquierda, en región torácica”.

Consultado al respecto, De Olivera ratificó lo que declaró en sede policial y afirmó que agresor atacó a su hermano por la espalda.

Testigo directo

El hecho que se investiga se registró el último sábado, alrededor de las 18.30, sobre calle 6 del barrio San Miguel de Oberá. González fue trasladado al Hospital Samic e intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades, pero dejó de existir el domingo por la tarde.

Ese mismo mediodía la Policía allanó la vivienda donde residía el sospechoso, propiedad de su madre Lidia Rosa F. (40), aunque el joven no se hallaba en el lugar.

Orden judicial mediante, los uniformados registraron la propiedad y lograron el secuestro de un cuchillo casero de hoja metálica, sin marca visible, de 30 centímetros de largo. Implemento que será peritado.

La progenitora aseguró que no veía a su hijo desde el día anterior, al tiempo que comentó que en los días previos se hallaba tarefeando. También la víctima trabajaba cosechando yerba.

Finalmente, cerca de las 8.15 de ayer el implicado se presentó voluntariamente en la Seccional Quinta -con jurisdicción en el lugar del hecho- en compañía con su abogada particular y quedó a disposición de la justicia.

Por su parte, en diálogo con este matutino Víctor De Olivera se mostró abatido por el trágico desenlace y afirmó que fue testigo directo del asesinato. Al momento del hecho, De Olivera conducía su moto y su hermano iba de acompañante.

“Justo íbamos pasando despacio frente a la peluquería de un amigo y en eso Darío me dice que le hincaron en la espalda. Yo no entendía nada, y veo que el asesino salió corriendo. Paré la moto y ya vi la sangre. Le perforó la campera que tenía. Todavía no entendemos por qué hizo eso. Mi hermano era un hombre trabajador, no se merecía morir así”, subrayó.

