Son decisiones

martes 02 de agosto de 2022 | 6:01hs.

Crucero continúa a pleno con el ‘operativo limpieza’ que pretende torcer el rumbo del equipo en el torneo Federal A. La dirigencia se movió rápido después de la derrota del sábado en manos de Sarmiento, y en dos días ya cortó contrato a seis piezas clave.

El domingo por la noche se conoció la renuncia ‘en común acuerdo’ del técnico Sandro Bárbaro. El oriundo de Campo Grande llegó para levantar a un equipo en caída libre, pero los malos resultados continuaron y su ciclo se apagó en el día 27.

Y ayer los rumores que ya se escuchaban en las instalaciones del club terminaron por confirmarse cerca del mediodía cuando la dirigencia rescindió contratos a cinco jugadores, tres de ellos de enorme pisada en el plantel principal: Guillermo Bachke, Alejandro Pérez y los canteranos Rodrigo Cerdán, Axel Vallejos y Matías López.

Guillermo Bachke fue apuntado por ‘actos de indisciplina’. Fotos: Federico Gross

Las razones son diversas, pero el plantel completo ya había sido comunicado de los cambios en boca del propio Julio Koropeski, mentor de Crucero, quien apareció en escena para hablar con los jugadores la semana pasada.

De todas las bajas la que más sorprende es la de Tarrito Pérez. El lateral derecho titular fue el primero en ingresar al despacho del presidente Dardo Romero para enterarse de la decisión. Los argumentos utilizados todavía no salieron a la luz, aunque vale recordar que el chaqueño tuvo un breve paso por Guaraní Antonio Franco la temporada pasada.

“Estoy triste, angustiado por toda esta situación inesperada, pero lamentablemente el jugador de fútbol tiene que convivir con estas injusticias y decisiones que se toman de las cuales no comparto y me cuesta entender”, se descargó Tarrito en su cuenta de Instagram. “Fueron 232 partidos defendiendo esta camiseta y jamás me guardé nada; me voy en paz, con la conciencia tranquila”, agregó.

Lo de Bachke fue un poco más claro. El arquero nacido en Comandante Andresito quedó en libertad de acción por supuestos actos de indisciplina en plena campaña.

El uno fue apuntado por la dirigencia el pasado 26 de junio cuando Crucero visitó a Juventud Antoniana. Allí trascendió que Bachke atendió a los fanáticos del Santo, club donde es ídolo, obviando directivas del comando técnico que en aquel momento estaba a cargo de Rolando Ricardone.

Cerdán fue de los jugadores más determinantes en el inicio del torneo.

Desde ese partido el arquero perdió la titularidad hasta su salida definitiva.

Respecto a los canteranos, Cerdán era pieza de recambio importante. Con 23 años el posadeño mantuvo actuaciones irregulares como momentos de valía, pero para la cúpula las oportunidades de afianzarse se agotaron definitivamente. El crédito se terminó.

“Me voy de buena manera, con la cabeza en alto. Se veía venir porque habían problemas que no tenían que ver con lo futbolístico”, comentó Rodrigo en diálogo con El Territorio.

“Esto tiene que ser un trampolín para algo mejor. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron, me voy tranquilo y por la puerta grande”, agregó el mediocampista.

Finalmente Axel Vallejos y Matías López pidieron irse de la institución para ganar continuidad en otro destino.

Lo que viene

El proyecto Crucero pretende volver a encaminarse rápidamente con estas drásticas decisiones. Saben que el ruido generado puede sonar un tiempo más, pero los directivos están convencidos que todavía están a tiempo para volver a los puestos clasificatorios.

Mientras tanto ya se trabaja para cerrar con el nuevo DT que sería confirmado entre hoy y mañana. Ayer el equipo fue entrenado por el preparador físico Jonatan Dehollain con vistas al encuentro del fin de semana ante Douglas Haig, en Pergamino.

Otra novedad es que el ex futbolista rosarino Ignacio Fideleff está ayudando en el club y hasta podría formar parte del nuevo cuerpo técnico. Todo está por verse.

Lo único claro es que el Colectivero no debe fallar en la elección del entrenador. Ya pasaron tres nombres y otro error sería fatal en este camino sinuoso.