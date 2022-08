Películas argentinas se despliegan en la provincia

martes 02 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Con el nuevo mes, se renueva el Ciclo de Cine Nacional que el Iaavim lleva adelante en las ocho salas que gestiona en la provincia,

El ciclo, cuya entrada es libre y gratuita, arranca este agosto con la proyección de Gilda, no me arrepiento de este amor, protagonizada por Natalia Oreiro.

El largometraje es la biopic musical sobre la vida íntima y menos conocida de la cantante y compositora argentina de cumbia Miriam Alejandra Bianchi, conocida por su nombre artístico Gilda. La película muestra a la artista desde su niñez junto a su padre hasta que decide comprometerse con su sueño y hacerlo realidad.

La película está dirigida por Lorena Muñoz (Yo no sé qué me han hecho tus ojos, Los próximos sábados) y busca centrarse no solamente en el carisma y fortaleza de la cantante, sino también en la reivindicación de los derechos femeninos de la artista. También son parte del elenco Roly Serrano, Daniel Melingo, Daniel Valenzuela, Lautaro Delgado y Susana Pampín, entre otros.

Durante agosto también se verán los filmes No llores por mí, Inglaterra (2018) con las actuaciones de Mike Amigorena y Diego Capussotto entre otras grandes figuras, El otro hermano (2017) con Leonardo Sbaraglia y Daniel Hendler, y Pasaje de vida (2015) con la participación de Chino Darín.

De esta manera, otros grandes títulos del cine nacional protagonizarán las carteleras de este mes del Ciclo de Cine Nacional en las Salas Iaavim de Puerto Rico, San Pedro, San Vicente, Santa Ana, Posadas, Puerto Piray, Capioví y Leandro N. Alem, espacios permanentes de encuentro social y con el arte audiovisual que cada comunidad posee.

Funciones para agendar

Las primeras funciones de Gilda, no me arrepiento de este amor serán este miércoles 3 de agosto en la Biblioteca Popular Thay Morgenstern de San Pedro a las 19 y en la de la Biblioteca Popular Posadas, a las 20. El jueves continúa en las localidades de Puerto Piray, a las 19, en la sala del Centro Cultural; en Santa Ana, a las 19.30 en la Biblioteca Popular Sarmiento.

El viernes se podrá ver a las 20.30 en el Cine Teatro Municipal San Martín de Puerto Rico; el sábado, a las 18.30, en la Casa del Bicentenario de Leandro N. Alem; y culmina su proyección el domingo 7 de agosto en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de San Vicente, a las 18 hs, y en Capioví, a las 20, en la Casa de la Cultura.

Cabe destacar que las grandes producciones nacionales que conforman este Ciclo de Cine Nacional que se ofrece en la red de ocho Salas Iaavim, cuentan con sus derechos de exhibición aprobados por el Incaa que también es parte del proyecto.