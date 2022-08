Georgina se abrió Tinder y contó cómo pueden conquistarla

martes 02 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Georgina Barbarossa siempre mantuvo su vida privada bien resguardada. Sin embargo, ahora contó que se abrió Tinder, una aplicación de citas que te permite conocer a personas con gustos e intereses similares a los tuyos.

En las últimas horas, la actriz dialogó con Agarrate Catalina, el ciclo radial de La Once Diez. Por primera vez, confesó que se sumó a la aplicación y reveló cuáles son los requisitos que debe cumplir un hombre para conquistar su corazón.

“Tienen que ser valientes porque te ven fuerte y se asustan”, dijo entre risas. Luego, añadió: “Que sean limpios, con la dentadura completa, simpáticos y cultos. Que me hable bien, que me conjugue bien los verbos y que no me diga ‘vistes’ o ‘agarrastes’”, agregó fiel a su estilo.