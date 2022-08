Charla y actividades recreativas para prevenir adicciones en San Pedro

lunes 01 de agosto de 2022 | 18:59hs.

Durante la jornada de este lunes, se concretó en las instalaciones del Instituto de Enseñanza Agropecuaria Nº 2 de San Pedro una charla interactiva de los programas "Prevención en Acción y Activarte" del Ministerio de Adicciones y Control de drogas de Misiones, con la participación de alumnos del IEA N.º 2, EPET 20 y EFA, con el objetivo de prevenir adicciones y generar sensibilización.

Desde hace unas semanas, suman actividades e iniciativas que hacen referencia a trabajar con la preocupante problemática del consumo de estupefacientes en la localidad. En esta oportunidad, la jornada fue solicitada desde el área Didáctico-Productiva y en el marco de la semana aniversario del IEA Nº 2. La propuesta surge a modo de profundizar y transmitir a los estudiantes diferentes contenidos e información para prevenir las adicciones.

Tanto la charla como los juegos se desarrollaron en un ambiente dinámico con interés e interacción de los participantes.

En una de las etapas de la jornada, el disertante Gustavo López, quien es jefe del Departamento de Sensibilización y Promoción, del mencionado ministerio, hizo hincapié en lo esencial de la empatía para con los adictos, ya que resulta uno de los puntos principales al momento de superar el problema de consumo.

Este tipo de situaciones y muchas de las realidades con la que se encuentra una persona con problemas de adicciones, quedaron reflejados mediante la realización de varios juegos interactivos que incentivan la ayuda mutua, el trabajo en equipo y la sensibilidad por el bienestar del compañero en el grupo.

Sobre la importancia de este tipo de actividades, al momento de abordar la problemática, el licenciado Hugo López, Coordinador de Zona Norte del Ministerio de Adicciones, en diálogo con El Territorio indicó "Este tipo de actividades con las instituciones educativas es esencial para el trabajo preventivo, porque los vínculos se forman y fortalecen en esos ámbitos en donde el adolescente o joven forma su carácter y toma decisiones trascendentales para su vida"

Y agregó "Consideramos que las escuelas y colegios son los principales aliados de los padres, y hay que cuidar esos espacios y fortalecerlos, acompañarlos, ofrecer nuestra ayuda, y no simplemente criticar. No podemos hacer responsable a la escuela de lo que no se enseña en la casa, porque para que la escuela sea el segundo hogar, el hogar debe ser la primera escuela"

De forma simultánea se concretó una importante reunión del Consejo Consultivo de Adicciones que hace pocos días se creó en San Pedro, con la participación de Hugo López y demás integrantes. La finalidad del encuentro fue diseñar el estatuto interno de la comisión y la función que cumplirá cada integrante, lo que permitirá avanzar con los objetivos para brindar un servicio eficaz a las familias que así lo requieran.

En ese contexto, el próximo 8 de septiembre se realizará la actividad "Punto Preventivo Móvil", en el polideportivo de San Pedro, la que estará dirigida a todos los estudiantes del nivel medio.