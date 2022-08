El futbolista que le pegó una trompada a la árbitra no podrá entrar más a una cancha y fue expulsado del club

lunes 01 de agosto de 2022 | 15:20hs.

El futbolista de 34 años Cristian Tirone, quien agredió a la árbitra Dalma Cortadi con un puñetazo por la espalda en un partido de la Liga de Tres Arroyos, no podrá entrar más a una cancha de fútbol en la Argentina porque se le aplicará el derecho de admisión. Además, fue expulsado de por vida por su club.

Tirone está detenido en la localidad de González Chávez, donde ocurrió la salvaje agresión a la jueza principal del partido de Tercera división entre Independencia y Garmense. Cortadi lo denunció y se le inició una causa penal por lesiones leves.

El marcador central le pegó una trompada en la nuca cuando la jueza principal estaba anotando en su tarjeta la expulsión de un futbolista de Garmense. Cuando cayó al suelo volvió a agredirla con una patada. Inmediatamente, fue detenido por la policía y trasladado a la comisaría.

De acuerdo a la información, Tirone no podrá ingresar más a una cancha de fútbol porque Aprevide le aplicará el derecho de admisión en todo el territorio argentino.

“Tiene doble responsabilidad por lo que hizo porque es futbolista. Se le aplicará la Ley del Deporte y le aplicaremos derecho de admisión para prohibirle la entrada a cualquier cancha. La sanción será ejemplar porque esto no puede volver a pasar”, señaló Eduardo Aparicio, titular del organismo de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ante la consulta sobre la sanción para el violento agresor.

El club Garmense echó a Tirone “de por vida”

El presidente del club Garmense, que participa en la Liga de Tres Arroyos, también confirmó que la Comisión Directiva decidió echar a Tirone “de por vida”.

“No se puede entender ni justificar lo que hizo. Es un muchacho que llegó de una localidad vecina para completar el plantel de Tercera división. No es el ejemplo que le queremos dar a los jóvenes que formamos en nuestro club”, destacó.

El relato de la árbitra Dalma Cortadi

“Perdí el conocimiento. Me dio un golpe de puño en el cráneo. Me caigo y cuando me levanto, quedé mareada y con sensación de vómito”, recordó la referí, que señaló que está en su casa y debe hacer reposo por algunos días.

En diálogo con Urbana Play, Cortadi reconoció que es la primera vez que sufre una agresión de este tipo, aunque contó que los hechos de violencia son muy comunes entre los hombres.

El futbolista que le pegó una trompada a la árbitra no podrá entrar más a una cancha y fue expulsado del club

“Siempre hay sucesos de violencia en las canchas, pero que haya pasado con una mujer es la primera vez y por eso hay tanto repudio. Entre los varones hay mucha violencia”, indicó la joven de 24 años que dirige fútbol femenino y masculino.

“No pensaba que el hombre iba a llegar a violentarme, es lo último que pensás. Al anotar el número del jugador siento el golpe de atrás, no me acuerdo de más nada”, señaló la árbitra.

Por último, Cortadi reconoció que no se trató de una cuestión de género: “No importa el género, me pasó a mí que soy mujer pero pasa entre los hombres. No tiene que pasar más, va más allá del género”, finalizó.