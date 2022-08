Subsidio a la energía: seguirá abierto el formulario para los que aún no se inscribieron

lunes 01 de agosto de 2022 | 8:12hs.

Este domingo 31 de julio, por la noche, terminaba la inscripción para los usuarios de luz y gas natural, según lo que había dispuesto en un principio la Secretaría de Energía de la Nación. Pero en las primeras horas de este lunes 1 de agosto, la Secretaría informó que se mantendrá abierto el formulario de carga, sin estipular un nuevo plazo de cierre, lo que da a entender que la posibilidad de inscripción será permanente.

Así se indica en el sitio web oficial que la Secretaría de Energía de la Nación puso en línea para que se realice el registro. "Desde el 27 de julio hasta el 31 de julio inclusive la inscripción va a permanecer abierta para todas aquellas personas que aún no la hayan realizado, sin importar el último número del DNI".

Existen dos casos en los cuales no tenés que llenar el formulario de inscripción. Por un lado si sos electrodependiente no tenés que completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí debés hacerlo para solicitar el de gas. Para conocer más sobre el Registro de Electrodependientes. Por otro si en tu domicilio funciona una entidad de bien público no te corresponde hacer el trámite. Podés solicitar la tarifa diferencial para entidades.

De acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Energía, cuando se actualicen los cuadros tarifarios, los usuarios del segmento más alto que dejen de recibir subsidios tendrán un aumento en sus facturas que se ubicará entre los $1.200 y $1.300 por mes.La quita de subsidios se llevará a cabo de forma gradual a partir de agosto y el costo pleno de la tarifa se abonará recién a fin de año.

El formulario

La información aportada funcionará como una declaración jurada. Los datos que se deberán completar incluyen:

- Nombre y apellido.

- Documento Nacional de Identidad.

- Número de trámite del DNI.

- CUIL.

- Género.

- Fecha de nacimiento.

- Datos socioeconómicos.

- Situación laboral.

- Datos de contacto.

- Domicilio declarado por el usuario.

- Código postal.

- Relación con el domicilio.

- Datos de los servicios de luz y gas (tener mano una boleta del servicio).

- Datos del grupo conviviente.

En el caso de las personas que no tienen la factura a su nombre, podrán realizar la solicitud como usuarios de los servicios indicando que no es la persona titular. Por lo tanto, también las familias que alquilen o residan en una propiedad que no les pertenece van a recibir el subsidio como usuaria de los servicios. También se contempla que si una persona tiene más de un medidor a su nombre se subsidiará sólo el servicio del domicilio donde declare residencia.

Se estima que al día de hoy unos 3.443.386 hogares de todo el país ya cargaron sus datos en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).

Para los que no puedan tener acceso al formulario a través de internet, podrán hacer el trámite para no perder los subsidios sacando un turno para hacer el trámites presenciales en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) durante el resto de la semana. Ahora bien, quienes no se inscriban antes del fin de julio, perderían el subsidio, tanto en la tarifa de gas como en la de luz.

Incorporación automática

Misiones firmará en los próximos días un acuerdo con el gobierno nacional para incorporar a 120.000 familias misioneras, que hoy reciben la tarifa social provincial de energía, como beneficiarios directos al sistema, para que no les sea necesario realizar el trámite de inscripción.

A través de una acuerdo de colaboración que firmarán el gobierno de Misiones y la Secretaría de Energía de la Nación, se le evitará a las casi 120.000 familis beneficirias de la tarifa social eléctrica provincial tener que hacer el trámite de rigor para mantener el subsidio nacional de la energía eléctrica.

"El Gobierno provincial firmará un convenio con la Secretaría de Energía de la Nación

para enviar de forma global los datos de todos los usuarios que actualmente acceden a la tarifa social provincial; una herramienta que la Provincia sostiene desde el año 2019. Este acuerdo servirá para migrar de forma masiva los datos de todos los beneficiarios con el objetivo de seguir cuidando el bolsillo de las más de 120 mil familias de menores ingresos que hoy reciben el beneficio de la tarifa social provincial", explicó el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, a través de sus redes sociales este lunes.

Los demás misioneros, para mantener el subsidio, deberán llenar el formulario onlina, que cierra este martes, y quien no lo haya hecho deberá realizar el trámite en Anses (Más información click acá). En este sentido Safrán explicó, en el mismo posteo, que "al margen de este convenio, todos los usuarios residenciales de Misiones deben completar el formulario digital para acceder al subsidio en la tarifa de energía eléctrica".

La segmentación

El nuevo esquema de subsidios regirá a partir de junio de 2022 y tiene como principal objetivo "alcanzar tarifas razonables y justas para el valor de la energía", según se explica en el ya mencionado sitio que servirá como espacio de inscripción. Esta iniciativa propone una distribución de los subsidios basada en la capacidad económica de cada hogar. Para ello, se establecieron tres grupos: Segmento de ingresos altos ; Segmento de ingresos medios; y Segmento de menores ingresos.

Según estiman desde el gobierno nacional, 3l 90% de los usuarios y usuarias del país están en los segmentos de ingresos medios y de menores ingresos, por lo tanto van a continuar recibiendo el subsidio, en alguna medida. Esto, siempre y cuando realicen la inscripción a partir del viernes próximo.

En estos días, el Estado cubre, en promedio, más del 70% del costo de la energía que llega a los hogares. "En el esquema aplicado hasta junio de 2022, el subsidio alcanzaba incluso a los sectores de mayores ingresos que no necesitaban del acompañamiento del Estado", explican desde el gobierno nacional para justificar la medida.