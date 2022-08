Buscan a peón rural de Dos Hermanas que lleva más de una semana desaparecido

lunes 01 de agosto de 2022 | 3:30hs.

Un peón rural de 35 años del paraje Dos Hermanas, municipio de Bernardo de Irigoyen, es intensamente buscado por su familia y la Policía de Misiones desde hace más de una semana cuando fue visto por última vez en un bar de la citada localidad.

Se trata de Luis Sandro Machado (35) quien el pasado lunes 25 de julio no se presentó a trabajar a la chacra de su patrón en Tres Vecinos, lo que llamó poderosamente la atención de todos sus conocidos, ya que nunca faltó al trabajo y mucho menos estuvo tanto tiempo sin comunicarse con sus familiares.

Por este caso, a pedido de la familia tras la denuncia por desaparición de persona hecha ante la comisaría de Dos Hermanas, se logró que el propietario del citado comercio aporte de forma espontánea los registros de las cámaras de seguridad del negocio con la intención de buscar pistas sobre el paradero de Luis.

Más allá de este avance, a ocho días de ser visto por última vez, nadie en el pueblo sabe qué sucedió con el hombre.

Una de las personas más preocupadas por el paradero de Luis es su hermana Celestina Machado, quien junto a su familia aguarda expectante algún mensaje o llamada a su teléfono celular que le pueda traer información de su celular.

En diálogo con este matutino, la mujer comentó que el día de su desaparición, el sábado 23 de julio, habló con él en horas de la mañana. También varios de sus primos se comunicaron con él, pero nadie advirtió nada extraño.

En base a eso saben que su última conexión al WhatsApp fue cerca de las 14, pero que toda la tarde y gran parte de la noche estuvo desatento al celular porque estaba en compañía de sus amigos, con quienes se solía juntar a compartir bebidas cada 15 días cuando tenía libre los fines de semana tras salir de trabajar.

“Él sábado 23 (Luis) se reunió en un bar con sus amigos, en lo de Carlitos, en Dos Hermanas, y los últimos datos que se tienen son por los amigos que estuvieron con él. Ellos estuvieron declarando que a las 22.30 estuvieron con él, pero no tienen datos de si salió del bar o qué pasó. Los amigos se fueron al baile que está cerca de ese bar y nadie supo más nada de él. Dicen que estuvo en casa de unas amigas, que él golpeó la puerta, pero que ellas no abrieron, que ahí volvió al bar, pero no se sabe si alguien lo abordó en el camino con algún auto o qué le sucedió”, describió Celestina en torno a los pocos datos que se tienen en torno a las circunstancias de la desaparición.

Al ser consultada por cómo tomaron conocimiento de la desaparición, recordó que fue el patrón de Luis quien se comunicó con la familia para avisar que el peón no se había presentado ese lunes 25 a trabajar.

“Preguntó si estaba con nosotros y avisó que no contestaba el celular. Que eso le llamó mucho la atención porque incluso había días que él (Luis) venía con tragos de más, pero que se presentaba ese domingo por la noche a dormir en el trabajo para arrancar la jornada al otro día”.

Reclamo en la comisaría

La familia del desaparecido se reunió con autoridades policiales el sábado frente a la comisaría local.



Por otro lado, la entrevistada comentó que en el marco de la falta de novedades sobre el paradero de su familiar, el sábado por la mañana su familia, acompañada de varios vecinos y amigos, decidieron concentrarse pacíficamente frente a la comisaría de Dos Hermanas para ver avances en la pesquisa.

“Ayer (sábado) fuimos a la comisaría porque queríamos una respuesta, para saber qué tienen hasta el momento de información. Pero nos dijeron ‘no tenemos a dónde buscar, si no tenemos pistas no podemos salir al azar’, que lleva tiempo y que el dueño accedió con el tema de las cámaras y debemos tener paciencia, de ahí no nos dijeron mucho más”, comentó.

También dijo que durante toda la semana pasada estuvieron publicando fotos en redes sociales y que también realizaron pegatinas con los datos de Luis en busca de algún dato.

“Mis tíos están buscando por su cuenta, empezaron a buscar por no sé dónde, porque él no solía hacer esto. Él es conocido en toda la zona, desde Gramado hasta Piray, todo el mundo lo quiere. Si alguien lo hubiera visto hubiera avisado”, puntualizó la mujer.

Luis es soltero y tiene su domicilio en Dos Hermanas. Mide 1,65 metros, es delgado y tez blanca. Cualquier información sobre su paradero su familia pide comunicarse con la comisaría de Dos Hermanas o a la dependencia policial más cercana.