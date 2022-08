Investigan las circunstancias del asesinato de un tarefero

lunes 01 de agosto de 2022 | 6:03hs.

“Queremos justicia por mi hermano. Era un trabajador, tenía familia y lo mataron de la peor manera. Para colmo el asesino sigue suelto”, reclamó Daniel, hermano de Darío González (39), quien falleció ayer tras agonizar por 24 horas.



Según informaron desde el Hospital Samic de Oberá, la víctima sufrió una puñalada en el abdomen que le afectó los riñones. Ante la gravedad de la lesión el esfuerzo de los médicos resultó estéril para evitar el deceso.



González fue atacado el último sábado, alrededor de las 17.30, sobre calle 5 del barrio San Miguel, en Oberá. El presunto homicida fue identificado como Brian W. (22).



Según familiares, el fallecido trabajaba como tarefero y su esposa está embarazada. Tanto la víctima como el supuesto asesino residían en San Miguel.



El mismo sábado el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá libró una orden de detención para el sospechoso, aunque al cierre de esta edición desde la Unidad Regional II informaron que continuaba prófugo.



Si bien oficialmente aún no están claras las circunstancias del hecho, trascendió que hace alrededor de un mes Darío González fue víctima de un robo a manos de Brian W., ocasión en la que le habría sustraído 5000 pesos.



El damnificado radicó la correspondiente denuncia, pero la investigación la tuvo mayores avances.



Fue así que el sábado, ocasión en la que se movilizaba en moto por el barrio San Miguel, habría individualizado al sospechoso, quien al notar su presencia se dio a la fuga y se escondió en una zona de malezas.



En diálogo con El Territorio, Daniel González, hermano de la víctima, mencionó que “según gente del barrio, Darío lo vio a este muchacho Brian y lo empezó a seguir. Parece que el otro se escondió y, cuando mi hermano se acercó, le salió de golpe y le hincó en la espalda. El mismo sábado hicimos la denuncia, pero la Policía no le agarró al asesino. Ahora dicen que se escapó a San Pedro”.



Testigos y familiares que asistieron a la víctima mencionaron que sufrió dos puntazos en la espalda, aunque el informe del Samic indica una lesión en el abdomen.



Seguidilla de homicidios

El de la víspera se inscribe como el octavo homicidio en Oberá en los últimos ochos meses.



El pasado 22 de julio, Gonzalo Fermín Silvera (22) fue asesinado de un tiro en la cabeza. El hecho se registró en sobra calle Serrano casi San Juan, en Villa Vick. Por el caso no hay detenidos.



El 19 de junio, Alejandro Gabriel Gómez (28) fue asesinado a puñaladas en el barrio Esperanza. La tragedia fue el desenlace de una discusión menor previa entre un sobrino de la víctima y el asesino, quien luego identificado y detenido junto a un hermano. Gómez era padre de tres menores.



En tanto el 27 de noviembre el cadáver de Analía Pamela Torres (22) fue hallado en avanzado estado de descomposición en un inquilinato de calle Concordia. Por el hecho fue detenido su ex pareja, aunque luego fue excarcelado porque no se pudo determinar la causa del deceso.



Mientras que el 13 de marzo, tras agonizar por once días, falleció Gladis Ester Gómez (39). La catequista y comerciante fue baleada por un motochorro que el 2 de marzo irrumpió en su local de calle Piedrabuena. Hay dos detenidos.