Comercios prevén fuerte movilidad y ventas en la 12ª edición del Black Friday

lunes 01 de agosto de 2022 | 6:05hs.

Desde este jueves y hasta el domingo 7, el sector comercial de Posadas ofrecerá importantes descuentos en el marco de la decimosegunda edición del Black Friday con el objetivo de incentivar las compras en diversos rubros en un total de 17 categorías comerciales, según datos de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), uno de los organizadores de la iniciativa que es en conjunto con el gobierno provincial y la Municipalidad capitalina.



En esta ocasión, la nueva edición del evento de descuentos y promociones ya cuenta con unos 700 comercios inscriptos hasta el momento y se espera que ese número crezca y llegue a los 800, indicaron. Dicho número genera fuertes expectativas en el sector, que espera días de intenso movimiento en diversos puntos de la ciudad donde se ofrecerán, además, espectáculos culturales y musicales.



A diferencia de las ediciones del 2020 y del 2021, se espera un notable arribo de consumidores tanto de Paraguay y del Brasil, aprovechando la actual diferencia cambiaria, hecho que motivó el cruce de extranjeros desde la reapertura de los pasos terrestres en el último trimestre del año pasado y se intensificó en los últimos meses.



En este contexto, desde la CCIP mantienen fuertes expectativas de la actividad que durará cuatro días por lo que estiman que habrá un movimiento de más de 300.000 personas en los próximos días en el centro y en diferentes barrios de la ciudad para aprovechar las promociones, tanto de vecinos posadeños como también de otras zonas de la provincia, Norte de Corrientes y, como se mencionó, de clientes de los países vecinos. Destacan, además, el posicionamiento del comercio posadeño en medio de la coyuntura económica nacional donde en estas latitudes se mantienen las ventas y se generan propuestas para incentivar la compra en diversas categorías comerciales.



Expectativas en ascenso

Las expectativas para la 12ª edición del Black Friday son elevadas y se proyectan días de intenso movimiento. Por ello, los comercios comenzaron con los preparativos para el evento, con la señalética y la decoración distintiva.



Sergio Guelman, presidente de la Cámara de Comercio capitalina, manifestó a El Territorio: “Estamos en unos 700 comercios inscriptos adheridos hasta el momento al Black Friday y se pueden adherir más locales hasta el día del comienzo del evento, que es este jueves. En esta edición número 12 creemos que vamos a llegar a 800 negocios que participarán del evento de descuentos y promociones, un número importante para este tipo de iniciativa”.



Señaló que esta propuesta “revalida el compromiso con el consumidor y el cliente posadeño para brindar opciones y promociones, además de con la gente que nos visita del interior de la provincia y del Norte de Corrientes”, al tiempo que agregó que “seguramente con el tipo de cambio habrá muchos turistas de Paraguay y de Brasil”.



Posicionamiento posadeño

Asimismo, el presidente de la CCIP destacó el desarrollo de esta propuesta comercial pese a la actual coyuntura económica nacional que se vivió en los últimos días.



“A pesar de lo que pasa en el país y que no tenemos precios de referencia, el comercio está revalidando el compromiso con importantes descuentos, ofertas y promociones para incentivar el consumo”, precisó.



“El comercio de Posadas hizo las tareas de la mejor manera, que siempre es muy emprendedor y genera las posibilidades de ofrecer las mejores oportunidades a los consumidores”, acotó.



Además, planteó que esta nueva edición del Black Friday se da en un contexto de apertura de nuevos locales comerciales a lo largo de toda la ciudad y que, por ello, se suman más posibilidades para el consumidor capitalino y de la región.



También, Guelman enfatizó en la vigencia de los programas Ahora Misiones “que se arraigaron mucho en los comercios de Posadas y eso hace que la generación de ventas se mantenga y que no decaigan como ocurre en otros puntos del país”.



Por otra parte, planteó que esta edición del evento es particular porque es la primera con las fronteras terrestres abiertas después de dos años que permanecieron cerrada por la pandemia del coronavirus.



“Con la coyuntura del tipo de cambio, el vecino no va a Paraguay o va poco, entonces el consumo queda en la ciudad. Y con el cambio blue, le conviene al paraguayo y al brasileño que venga y compre en Posadas. Es un combo que nos permite estar mejor posicionados en términos comerciales y de ventas frente a otros lugares del país”, dijo al respecto.



Por ello, desde la CCIP se trabajó en la difusión del evento no sólo para la ciudad sino también para el Norte correntino y para la frontera con Paraguay y Brasil, en este último caso con piezas audiovisuales en portugués.



Luego, enfatizó en el trabajo articulado entre el sector público y privado para el desarrollo de este tipo de propuesta y estimó que en los próximos días habrá una notable circulación de consumidores de diferentes puntos transitando las veredas posadeñas.



“Estimamos que van a circular 300.000 personas, además de las que circulan normalmente, con el agregado que tiene la convocatoria no sólo en el centro sino en otras zonas y barrios de la ciudad donde también circularán más personas. Es que el Black Friday no es un evento menor”, consideró el comerciante que preside la CCIP.



“El Black Friday es un evento turístico que tienen un ancla muy importante y la idea es que todos los años sumarle la mayor cantidad de posibilidades y de fuerzas para que mejore y que las ventas crezcan”, indicó Guelman a pocos días de la nueva edición del evento de promociones y descuentos.

Los eventos del Black Friday

Además de las promociones comerciales también habrá diversos eventos musicales. Uno de los principales atractivos que tendrá este Black Friday es la participación de la banda Los Tipitos.



Desde la CCIP dieron a conocer la organización cultural entre el jueves y el domingo en la plaza San Martín .



El jueves a las 17 se dará apertura del evento con la Banda del Servicio Penitenciario desde la plaza 9 de Julio con palabras alusivas. A las 18.15 se presentarán los Músicos del Palacio, a las 19 el Ballet Municipal y a las 20, ‘Mujeres en Cuarentena’. A las 21, participará la banda de Patrimonio Cultural del Parque del Conocimiento y a las 22 habrá DJ musicalizando.



El viernes, a las 17.30 habrá un espacio gourmet con cocina y tragos en vivo con Patricia Zacarías y Matías Fratichelli. A las 21 arrancará el espectáculo musical a cargo de Los Tipitos.



El sábado, desde las 17.30 habrá un desfile a cargo de la Ruta del Diseño Misionero. Desde las 20 habrá intervenciones del Ballet Folclórico y del Ballet Clásico del Parque del Conocimiento, Como Agua entre los dedos, Aguas Primaverales, Dúo Alfonsina, Nervura, Rock Nacional. A las 21 se ofrecerá espacio gourmet, cocina y tragos en vivo con sorteos). Y a las 22 Bacana + música brasilera. Ese día también habrá actividades destinadas para las infancias en la plaza 9 de Julio.



Y el domingo habrá exposición de autos clásicos y antiguos en la plaza San Martín desde las 15 y también espectáculos musicales.