Cada vez detectan más lesiones vertebrales a temprana edad

lunes 01 de agosto de 2022 | 6:05hs.

Los cambios que sufrió la sociedad con la incorporación de los dispositivos móviles a la vida diaria y el prolongado tiempo de exposición a los artefactos, desde una edad cada vez más temprana, trae aparejados problemas cervicales que aparecen por la mala postura y excesiva inclinación de la espina dorsal.



Según señala Edgar Gutiérrez, traumatólogo especialista acreditado en cirugía espinal por la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral (Sapcv) a El Territorio, “al fenómeno se lo conoce como tech neck, la causa es la inclinación del cuello y espalda a partir de la exposición por prolongadas horas a teléfonos y computadoras, que hace que las vértebras hagan más fuerza de la que deberían y se compriman”.



Esto se suma al sedentarismo y sobrepeso que, detalla el profesional, se vieron agudizado a causa del aislamiento y “si no se corrigen, puede generar complicaciones”.



“Hoy hay jóvenes a partir de los 15 a 25 años que tienen problemas por el uso de los celulares desde la infancia, ya que los discos intervertebrales trabajan mal, al sobrecargarse se dan lesiones discales que incluso hay veces que se deben operar”.



El médico explica que esto se debe a un cambio cultural en el que “hace 20 años se descansaba más luego de realizar las tareas, hoy el ritmo ajetreado que se maneja lleva a estar en malas posturas por muchas horas”.



Gutiérrez destaca que “los problemas en la zona espinal lumbar son causados, normalmente, por discos intervertebrales herniados, tumoraciones anormales que comprimen los nervios espinales, lesiones y estrechamiento (estenosis) de la espina dorsal alrededor de la médula espinal”.



El profesional comparte que, en aquellos casos en los que no se debe recurrir a su intervención quirúrgica, los tratamientos incluyen reposo, analgésicos y antiinflamatorios, en el marco de una terapia y siempre acompañados del fisioterapeuta.



“Realizar el tratamiento es fundamental y, depende del trabajo interdisciplinario con los rehabilitadores, esto lleva tiempo, porque se trata de problemas complejos y que deben ir gradualmente recuperando”.



Sobre la adhesión a los tratamientos, resalta que “no sirve hacer dos semanas y abandonarlos, porque al mes los pacientes vuelven al consultorio con las mismas molestias”.



En este sentido aporta que el pilates es un ejercicio muy valioso para las personas que sufren de problemas cervicales, dado que “fortalece toda la estructura que sostiene el aparato óseo, además de brindar flexibilidad y elongación, que son importantes para minimizar la aparición de patologías.



Además, siempre recomienda la actividad física en general, dado que “un abdomen con un tejido adiposo excesivo realiza mucha carga sobre la columna vertebral”.



Otro factor que se debe evitar, según el traumatólogo, es intentar disuadir los dolores con medicamentos y no encargarse de tratarlos.



“La automedicación con miorrelajantes es un flagelo, sobre todo se ve mucho a fin de año, cuando las personas llegan excedidas y con muchas tensiones en la espalda. Esto nunca sirve porque lo único que hace es distender el tratamiento de algo que no significa para nada la cura”, reflexionó.



Por otra parte, el kinesiólogo Francisco Ardeola mencionó a este medio que “cerca del 70% de los pacientes que asisten al nuestro centro de rehabilitación ingresan con problemas que surgen de la postura”.



Ardeola destaca que producto de la pandemia y estar muchas horas expuesto a las computadoras, “se nos vio reducida la capacidad de movimiento, con consecuencias nocivas para nuestra salud, entre estas podríamos nombrar: aumento de peso, disminución de masa muscular y problemas posturales. Una mala postura corporal no es sólo un asunto estético, sino que puede afectar la salud y el funcionamiento del cuerpo”.



También el kinesiólogo expresa que muchas de estas posturas incorrectas “son fáciles de corregir y otras, por ser un hábito aprendido con los años, conllevan mayor dificultad a la hora de cambiarlas”.



Para ello destaca que se deben tener en consideración que la columna tiene tres curvaturas naturales: en el cuello, la espalda media y la zona lumbar. Estas “se deben respetar sin ser exageradas ni disminuidas”.



“El dolor lumbar aparece por una mala posición de la columna vertebral o al levantar un objeto pesado del suelo, por lo general. Este dolor puede extenderse hasta los glúteos y, en ocasiones, hacia las piernas (ciática)”.



Por otra parte, identifica que llegan al centro de rehabilitación pacientes con “dolor en el cuello y cabeza que se deben a la tensión muscular. Por ejemplo, cuando la persona se queda mirando fijo al frente por un tiempo prolongado y otras veces por estrés que provoca una contracción continuada de la mandíbula”.



Por último, Ardeola comparte elementos a tener en cuenta para subsanar los problemas posturales: “Cuando se está sentado hay que tener la espalda erguida, los hombros hacia atrás y las plantas de los pies apoyadas en el suelo, que las rodillas y las caderas formen un ángulo recto, evitar cruzar las piernas, como también sentarse en la parte delantera de la silla, así como caminar periódicamente”.



En cuanto a la exposición al trabajo con computadoras, es importante “mantener una inclinación saludable del cuello al realizar labores, la línea de visión se debe fijar como punto de partida en la parte superior de la pantalla”, finalizó.