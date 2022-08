La temporada de invierno movilizó más de $2.615 millones en Misiones

lunes 01 de agosto de 2022 | 6:04hs.

La temporada de invierno en Misiones cerró con indicadores positivos. En este contexto, el gobernador Oscar Herrera Ahuad dio a conocer los números finales del movimiento turístico que registró la provincia durante julio.



Durante todo el mes hubo un movimiento económico de 2.615 millones de pesos, con un gasto promedio de 4.701 pesos por persona. En todo julio hubo más de 200.000 visitantes, con un pernocte que superó los 629.000.



Tal como informó ayer El Territorio, los números finales fueron 16% por encima de la prepandemia y la temporada cerró con un 91% de ocupación hotelera.



En el detalle sobre el perfil del turista, el 92% fueron de origen nacional, un 7% regionales y el 1% internacionales. Sobre la provincia de origen, el 30% fueron oriundos de Buenos Aires, el 18% fueron locales, el 13% de Santa Fe, el 10% de Córdoba, el 9% de Entre Ríos y el 7% desde Corrientes.



La mayoría de las visitas (83%) fueron con motivo de las vacaciones y muchos de ello lo hicieron con automóvil particular (85%). También hubo arribos en ómnibus (8%), transporte aéreo (5%) y motorhome (2%).



Entre los datos relevados durante la temporada invernal se precisó que el 39% de los turistas decidió alojarse en hoteles, mientras que el 25% prefirió las cabañas y un 12% en la vivienda de algún familiar o amigo.



Otro dato que se destacó es que el 41% de los turistas no realizó reserva previa en su arribo a la tierra colorada. En tanto, el 30% lo hizo de manera telefónica y el 25% vía web.



Se precisó que el 75% buscó información sobre la provincia antes de viajar.



En cuanto a la planificación del receso, el 47% lo realizó entre una semana y un mes previo, el 23% con menos de una semana de anticipación y el 15% más de un mes y hasta seis meses.



A la espera del turista millón

Tras una exitosa temporada de invierno con un promedio mensual de 92% de ocupación hotelera y más de 188 mil turistas en Cataratas, el destino Iguazú se prepara para continuar trabajando con un buen porcentaje de reservas y la mira puesta en la primera quincena de septiembre, cuando esperan la llegada del turista un millón del año. Además, se espera un crecimiento progresivo del turismo extranjero.



Tanto los operadores turísticos como el sector público celebraron los excelentes resultados de la temporada de invierno.



“Cerramos con óptimos resultados la temporada de invierno 2022 en el destino. El promedio mensual de la ocupación finalizó en un 92%, con una notable uniformidad en las diferentes categorías”, indicó Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem).



Respecto de los ingresos al Parque Nacional Iguazú, durante todo julio entraron 188.498, con días pico de más de 11.000 visitantes, sosteniendo así una media diaria de más de 6.000 entradas a Cataratas y, de esta manera, concluyendo a pocos pasos de lo que fue la temporada récord (prepandemia) de 2019. Desde el 1 de enero hasta el 31 de julio inclusive, 846.464 visitantes disfrutaron de la maravilla natural y sus imponentes paisajes.



Desde el Ministerio de Turismo de la Provincia, indicaron que el porcentaje de pernocte, es decir la estadía promedio, concluyó en las 3,6 noches, aludiendo así un movimiento económico en torno a los $1.740 millones en Iguazú.



“El trabajo conjunto, la sinergia entre el sector público y el sector privado hicieron que la temporade julio 2022 continuara con las métricas que se venían manejando en el destino desde fines de la temporada estival y, además, épocas relevantes como la Semana Santa”, recalcó Lucas.



Y agregó: “Iguazú es un destino integral que aloja nada más ni nada menos que una de las 7 Maravillas del Mundo, además de una treintena de atractivos conjugados en naturaleza, de aventura, paseo de compras, culturales y más; y por supuesto gastronomía de primer nivel que despierta los sentidos y genera la conexión de la selva a todos los que tienen el placer de disfrutarla”.



Si bien los resultados fueron los esperados respecto del movimiento turístico, el saldo negativo fueron las quejas por la agilización del centro de frontera que se extendieron durante todo el mes, e incluso hasta el último día de la temporada las filas se extendieron hasta la rotonda de acceso a la ciudad. Si bien desde el gobierno provincial se han hecho gestiones y pedidos para agilizar el ingreso, no hubo cambios significativos. Incluso trascendió que las autoridades nacionales no permitieron a la consultora que realice el relevamiento en el centro de frontera del paso con Foz de Iguazú.

En cifras

188.498 Según datos del Iturem, fue la cantidad de personas que ingresaron al Parque Nacional Iguazú durante julio.

Viajaron 15,9 millones de personas durante el receso en todo el país

“Con 5,2 millones de turistas y 11 millones de excursionistas, las vacaciones alcanzaron niveles récord. El turismo creció 25% frente a 2021, el excursionismo 18,7%. Volvieron las fiestas y el turismo internacional”, señaló la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) sobre el movimiento turístico que se registró en todo el país durante el receso invernal.



Las vacaciones de invierno alcanzaron valores récord. Entre excursionistas y turistas, viajaron 15,9 millones de personas por el país, 20,7% más que el año pasado, y gastaron $147.313 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional. El impacto económico fue 95,2% mayor a 2021 a precios constantes, destacaron.



En el detalle, precisaron que viajaron 5.186.281 turistas, que, con una estadía media de cuatro días y un gasto diario promedio de $5.830, dejaron ingresos directos por $120.944 millones.



A precios constantes, el impacto económico aumentó 102,2% frente a las vacaciones de invierno 2021.



“La suba tan importante frente al año pasado ocurrió porque creció 24,9% la cantidad de turistas, la estadía media se incrementó 5,3% y el desembolso promedio diario, a precios constantes, subió 53,8%”, indicaron.



“En la suba del gasto diario incidió mucho la inyección de dinero de los visitantes internacionales, además de que este año las familias realizaron viajes a distancias más largas que en 2021, involucrando más costos de transporte”, agregaron.



En tanto, en lo que refiere a excursionistas, se precisó que en total viajaron 10.740.850, que con un gasto promedio de $2.455 cada uno, dejaron un impacto económico de $23.369 millones durante las vacaciones.



“El movimiento de excursionistas fue 18,7% mayor a 2021, el desembolso diario ascendió 41,8%, y por lo que el gasto total trepó 68,4%, ambos a precios constantes, es decir, sin considerar el impacto de la inflación. El aumento del gasto real se explica básicamente por la amplia agenda de programas que tuvieron disponibles las ciudades del país”, explicaron desde Came en el reporte de la actividad turística que se dio a conocer ayer.