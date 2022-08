Lentes de contacto con pantalla buscan reemplazar al smartphone

lunes 01 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Drew Perkins, CEO de la empresa Mojo Vision, anunció que el primer lente de contacto inteligente de realidad aumentada se encuentra completamente funcional. Este invento busca destronar al smartphone para convertirse en “el mejor aliado tecnológico de las personas”.



“De hecho, el futuro ya está aquí. Lo he visto. Lo he usado. Funciona. Todo sucedió en los laboratorios de Mojo Vision en Saratoga, California, el 23 de junio de 2022, y fue la primera demostración ocular de una lente de contacto inteligente de realidad aumentada completa”, aseguró Perkins en el blog de Mojo Vision, pese a que aún es el prototipo de este lente.



Este tipo de dispositivo, que solo veíamos en películas o libros, ahora será una realidad.



“A través del ingenio y la pura determinación de nuestro equipo, Mojo Vision logró crear una lente de contacto inteligente con capacidades que se consideraban imposibles fuera de la ciencia ficción. Hasta hoy”, indicó Perkins.



Este lente de contacto tiene una pantalla de microled. Su resolución es tan alta (14.000 puntos por pulgada) que el ojo humano no la distinguirá de la realidad. Además, esta tiene menos de 0,5 milímetros de diámetro con un paso de píxeles de 1,8 micras. Según Perkins, “es la pantalla más pequeña y densa del mundo”.



Asimismo, el CEO aseguró que la empresa desarrolló “diseños personalizados de circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC) para el Mojo Lens que incorporan una radio de 5 GHz y un procesador ARM Core M0 que transmite datos del sensor desde la lente y emite el contenido de realidad aumentada (AR) a la pantalla microled”.



Perkins también indicó que Mojo Lens tiene un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro configurados a medida. Estos rastrean continuamente los movimientos oculares para que las imágenes de realidad aumentada se mantengan fijas mientras los ojos se mueven.



“Mojo Lens utiliza un sistema de administración de energía patentado que incluye microbaterías de grado médico y un circuito integrado de administración de energía desarrollado por Mojo”, añadió.



Este lente de contacto se controla con “una interfaz única e intuitiva, basada en el seguimiento ocular que permite a los usuarios acceder al contenido y seleccionar elementos sin controles manuales o basados en gestos”. Es decir, solo el movimiento natural de los ojos.



Hasta el momento Mojo Vision solo es un prototipo, por lo que, pese a que Perkins dice que funciona por completo, aún tienen pasos que seguir. Esto no sólo incluye afinar los detalles y resolver los problemas que pueda tener el dispositivo (como los ajustes para cada tipo de usuario), sino también la aprobación de las autoridades sanitarias.

La Unión Europea busca crear sus propias redes sociales

La Unión Europea quiere tener sus propias redes sociales y plataformas. Se trata de un impulso en paralelo a los principios de la nueva Ley de Servicios Digitales el que llevó a la Comisión Europea a reforzar el control sobre estos aspectos al que la más populares plataformas y redes sociales no están sometidas por su estatus de empresas no comunitarias.



Por el momento, se ha impulsado la creación de plataformas propias que intentarían suplir a Facebook, Instagram y Twitter y, esta vez sí, con total respeto a la privacidad y la protección de los datos.

Instagram convertirá en Reels todos los videos que se publiquen

Instagram puso en marcha una revolucionaria medida por la que todos los videos publicados con menos de 15 minutos de duración pasan a ser Reels de manera automática. La medida sólo afectará a los vídeos que se publiquen a partir de ahora, sin modificar a los que ya se publicaron.



Se trata de un cambio que Instagram comenzó a probar hace unas semanas pero que a lo largo de la próximas semanas (puesto que se pondrán en marcha de manera gradual) se convertirá en definitivo para los más de 1.000 millones de usuarios que tiene la red social.