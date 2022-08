NERVO estrenó un tema para generar conciencia

lunes 01 de agosto de 2022 | 6:00hs.

El dúo australiano de música electrónica NERVO, compuesto por las gemelas Liv y Mim Nervo, estrenó “Is Someone Looking for Me?”, una canción con el fin de concientizar sobre la vulnerabilidad de las infancias, el trabajo infantil y la trata de personas.



El tema de la dupla, considerada entre las mejores DJ mujeres de todos los tiempos, se editará formalmente antes de fin de año, pero fue adelantado en el escenario de la Tomorrowland, el festival más importante del mundo de música electrónica que se desarrolla en Bélgica.



La canción, de la que también participó con algunos versos la pequeña hija de 3 años de Liv, Ace Paloma, es una colaboración con la organización benéfica infantil Hopeland y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).