Nicole Neumann se hartó de los pedidos de Manu Urcera

lunes 01 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Nicole Neumann y Manu Urcera siguen juntando millas por las rutas argentinas en su historia de amor que ya lleva más de un año. Luego de unas vacaciones en San Martín de los Andes, donde disfrutaron de las atracciones de la nieve, la pareja siguió su ruta hacia el Autódromo de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, donde el piloto de autos tenía que cumplir con sus compromisos profesionales. Sin embargo, entre tanta convivencia surgieron algunos resquemores que el deportista subió a sus redes sociales. Todo ocurrió cuando estaban en la cama, listos para irse a dormir, y Manu le pidió a Nicole si le podía preparar “un cafecito” y llevárselo. La cara de la modelo lo dijo todo, y el piloto se dio cuenta de inmediato, tal como lo escribió debajo del video que subió a sus historias: “Creo que no le gustó nada”.



A continuación, Manu le ofreció un “derecho a réplica”, que ella aceptó. Allí contó molesta pero entre risas: “Hice tres viajes (de la habitación a la cocina) para la comida y un cuarto viaje para el postre y cuando me voy a meter a la camita me salís con el cafecito”.