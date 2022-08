Sin lugar en la pantalla, Johnny Depp presentó su primera colección de cuadros

lunes 01 de agosto de 2022 | 6:00hs.

El grave enfrentamiento con su exesposa, Amber Heard, puso a la carrera cinematográfica de Johnny Depp en pausa. Sin embargo, el actor parece haber encontrado otras alternativas para seguir comunicándose con su público a través del arte: semanas atrás emprendió una gira por Europa para demostrar una vez más su pasión por la música y este jueves puso en venta su primera colección de cuadros. El éxito fue tan rotundo como sorprendente.



Según informó The Sunday Times, el protagonista de Piratas del Caribe puso a la venta a través de la galería Castle Fine Arte, de Londres, 780 copias de las cuatro obras de su colección “Friends & Heroes” y recaudó en cuestión de horas unos 3,6 millones de dólares.



“Siempre he usado el arte para expresar mis sentimientos y reflexionar sobre aquellos que más me importan, como mi familia, amigos y personas a las que admiro”, dijo Depp en un comunicado compartido por la galería. “Mis pinturas rodean mi vida, pero las guardé para mí y me limité. Nadie debería limitarse nunca”, reflexionó.



La colección “Friends & Heroes” es su primera incursión formal al mundo del arte pictórico y está compuesta por una serie de retratos de personalidades del mundo del espectáculo que el actor admira profundamente: Bob Dylan, Elizabeth Taylor, Keith Richards y Al Pacino. Según informó la galería, a la hora de presentar la colección, se trata de cuatro artistas que Depp “conoce y que lo han inspirado como persona”. Cada uno de sus retratos, que remiten al arte pop de Andy Warhol, y que forman parte de esta colección limitada, está cotizado en 3.973 dólares, mientras que el conjunto fue vendido por 15.040 dólares.



El éxito no solo fue inmediato, sino que marcó un récord. “Este primer lanzamiento mundial demostró ser nuestra colección más vendida hasta la fecha, además de haberse agotado en solo unas horas”, informó Castle Fine Art.



“Cada imagen es un reflejo íntimo de su carácter en los ojos de Johnny; una representación de cómo se han revelado ante él”, explicaron desde la galería. Y agregaron: “Desde su querido amigo Keith Richards, quien inspiró los gestos del infame Capitán Jack Sparrow, hasta Bob Dylan, cuya influencia creativa en el artista se ve en su interpretación vívida e inmortal de Johnny”.



Para palpitar el gran suceso, la galería publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto en la que se puede ver a Depp en plena faena, pintando en su estudio. Ese mismo día, el actor acudió también a sus redes para dar a conocer sus obras, posando orgulloso con los cuatro cuadros de fondo, enmarcados y colgados en una pared.



Un juicio catastrófico

El 1° de junio, tras escuchar horas y horas de acusaciones cruzadas que incluyeron maltrato físico y verbal, el tribunal de Virginia falló a favor de Depp en el juicio por difamación que el actor le inició a su exesposa. El veredicto, unánime, determinó que la actriz deberá pagar 15 millones de dólares de indemnización y recibirá 2 millones en concepto de su contrademanda.



Durante el juicio, el agente de Depp, Jack Whigham, aseguró que el artículo periodístico firmado por Heard en 2018 que disparó la demanda por difamación resultó “catastrófico” para la carrera de Depp, sobre todo porque le impidió convertirse por sexta vez en Jack Sparrow, el excéntrico capitán de Piratas del Caribe, sin dudas el papel más importante (y popular) de toda la carrera del actor en el cine.



También durante el proceso, algunos testigos llegaron a calcular en unos 40 millones de dólares la suma total que Depp dejó de ganar como consecuencia de las ahora desestimadas acusaciones de su exesposa. Y la lista de los estrenos más fuertes de 2022 nos recuerda de inmediato que la tercera película de Animales fantásticos tiene a Mads Mikkelsen interpretando a Gellert Grindewald, el mismo personaje que Depp encarnó en la segunda entrega y al que luego debió renunciar por un expreso pedido de los estudios Warner.



Lo cierto es que no hay muchos proyectos cinemátograficos a la vista para Depp por ahora. Lo único que hizo últimamente para el cine fue ponerle la voz al personaje principal de Puffins, una serie de cortos animados producidos en Italia. Además, se lo menciona como protagonista de una película francesa de época dirigida por la actriz Maiwenn y en la que personificará al rey Luis XV. Sin embargo, el actor parece haber encontrado alternativas para seguir vinculado el mundo del arte y del espectáculo y, también, para volver a poner sus cuentas en orden.