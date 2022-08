Allanaron el domicilio de la exjefa de la comisaría de Campo Grande

domingo 31 de julio de 2022 | 6:03hs.

La localidad de Campo Grande cuenta con poco más de 8.000 habitantes, por lo que suelen decir que se conocen todos. En ese contexto, en los últimos días un tema de conversación recurrente fue el escándalo que involucra a la exjefa de la comisaría local y a un subalterno, ambos sospechados de sustraer las llantas de un vehículo que estaba en resguardo de la dependencia.

El lunes, por orden del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá se procedió a la detención del cabo Cristian Daniel B., procedimiento que incluyó el allanamiento de su vivienda y el secuestro de su vehículo, un Volkswagen Fox, lo que posibilitó constatar que tenía las llantas denunciadas.

También se dispuso el secuestro del celular institucional y el personal de la jefa de la comisaría de Campo Grande, comisario Nancy P., aunque no el allanamiento de su vivienda.

En paralelo, la Jefatura de la Policía de Misiones relevó del cargo a la funcionaria y ordenó el pase a disponibilidad de la misma, por lo que tuvo que entregar su credencial y arma reglamentaria.

Pero con el correr de los días la pesquisa avanzó sobre las presuntas responsabilidades de la exjefa de la comisaría, por lo que el último viernes el magistrado interviniente libró una orden de allanamiento para el domicilio de la citada, procedimiento que se extendió por alrededor de ocho horas.

Si bien no se brindaron mayores detalles de la pesquisa, un vocero mencionó que dieron con elementos que podrían tener relevancia en la investigación del caso.

Por el momento la oficial está imputada por malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, carátula que podría ser ampliada.

Complicó a la jefa

También el viernes, tras el dictamen del fiscal Elías Bys, el juez Piriz concedió la excarcelación bajo caución juratoria del cabo Cristian Daniel B., quien quedó imputado por hurto agravado por ser cometido por un funcionario de la fuerza de seguridad provincial.

Dicho beneficio fue posible porque el delito que se investiga contempla una pena máxima de tres años de cárcel, por lo que es excarcelable.

De todas formas, el cabo tuvo que fijar domicilio legal dentro del radio del juzgado interviniente y acordó no salir del mismo por más de 24 horas, bajo riesgo de volver a ser encarcelado.

Si bien por el momento el implicado se abstuvo de declarar en sede judicial, en el sumario policial sentó las bases para la acusación contra la exjefa de la comisaría de Campo Grande, quien estuvo en el mismo cargo por casi cinco años.

Otro testimonio que complica a la comisario Nancy P. fue aportado por la jefa de la comisaría de la Mujer de Campo Grande, oficial auxiliar Érica Grance, quien testificó contra su camarada y aseguró temer represalias porque “utiliza influencias y contactos políticos para beneficios personales”, se cita en el sumario interno.

Por su parte, el cabo Cristian Daniel B. declaró que le pagó directamente a la jefa por las llantas que después colocó en su propio auto.

“La jefa me dijo que no había problemas, total el dueño no iba a buscar más el coche porque estaba secuestrado hace mucho. Me dijo que pase a la noche, así no quedaba registro en el libro de guardia, que el oficial me iba a entregar. Le pagué a la jefa y a la noche retiré las llantas”, aseguró el implicado.

En cuanto al oficial que habría entregado las autopartes, una fuente indicó que no fue imputado porque sólo cumplió una orden superior y, en principio, desconocía los pormenores.

La denuncia

El rodado del cual sustrajeron las llantas pertenece a Rubén Horacio R. Se trata de un Volkswagen Fox que fue incautado 14 de septiembre del año pasado en un control de tránsito. Desde entonces el auto permaneció en la comisaría.

El propio damnificado fue quien descubrió el ilícito y alertó a las autoridades.

Según un vocero, semanas atrás el propietario se cruzó en el pueblo con un vehículo que tenía unas llantas idénticas a las suyas. Fue así que se presentó en la comisaría con la excusa de retirar unos papeles del coche, ocasión en la que constató que habían sacado sus llantas de aleación y puesto unas oscuras.

Luego radicó la denuncia en otra dependencia de la jurisdicción. Personal de Investigaciones de la UR XI inició las pesquisas, al tiempo que las autoridades decidieron el traslado del cabo a San Antonio, aunque sin especificar el motivo del cambio de destino.

Tras constatar con la documentación del caso que el damnificado tenía razón, ya que en el acta de secuestro consta que el Fox tenía llantas de aleación, el lunes pasado la Jefatura de la Policía de Misiones dispuso el inmediato apartamiento y pase a disponibilidad de quien hasta ese día se desempeñó como jefa de la comisaría de Campo Grande.

Por los elementos hallados en la investigación policial, en un primer momento desde la fuerza requirieron la detención de la comisario y del subalterno, aunque el juzgado sólo dispuso la captura del cabo.

“Desde la Jefatura de Policía se decidió apartar preventivamente de su cargo a la titular de la comisaría, además se puso a disposición de la Justicia a un suboficial de la misma unidad. La decisión fue tomada tras la constatación de faltantes de autopartes secuestradas en esa dependencia”, citaron el lunes en un parte oficial.

En tanto, el miércoles el oficial principal Hernán Carlos Larroza asumió al frente de la comisaría de Campo Grande.