Resaltan beneficios del registro de trabajadores de la cultura

domingo 31 de julio de 2022 | 6:04hs.

Tras la pandemia se observa una inusitada movida cultural en la provincia. El esparcimiento fue una de las cuestiones interrumpidas por la pandemia, como también todos los proyectos relacionados al sector. Apenas se presentó el Plan Cultural 2020, previsto para desarrollar en Misiones, se vino el aislamiento obligatorio por el Covid-19, llevando a postergar todo lo programado recordó el ministro de Cultura, Joselo Schuap.

No obstante, indicó que apenas se volvió a la actividad, se logró “en un 70 por ciento” ir cumpliendo con los proyectos y los compromisos pactados. Pero, a su vez, entiende que producto de la misma pandemia se observa que mucha gente se vuelca a acompañar de manera masiva las actividades culturales.

“Al parecer hemos aprendido a valorar el tiempo libre, a valorar el contacto humano; quisiera creer que esto aprendimos y que la cultura tiene mucho para aportarle a la sociedad”, dijo en declaraciones a Meta Data, el programa político de El Territorio que se ve todos los viernes a las 21 por Somos Posadas.

Como muestra del buen momento de la movida cultural, el ministro indicó que “hoy la cultura está ubicada en el sexto o séptimo lugar de las industrias que más dólares traen a la Argentina y que más dinero le generan al país. Muy pocos lo saben, pero esto es así”.

¿Podemos hablar, entonces, de que hay un renacer de la actividad cultural en Misiones?

Tengo 30 años de trabajo de artista independiente y dos años y medio de funcionario, o sea, mi corazón todavía está latiendo del otro lado del mostrador. Soy muy agradecido por la oportunidad que el gobierno provincial me ha dado de poder participar. Puedo ver cómo son las cosas desde el Estado, de cómo es administrar las cosas y también, cómo lo ven los trabajadores de la cultura. Creo que hay una explosión hacia lo cultural como consumo y que el mérito es principalmente del trabajador de la cultura, porque el Estado no hace a la cultura. El Estado administra una gestión cultural, pero la cultura la hace el pueblo. Lo que hicimos fue organizarnos. Hoy somos 7.600 inscriptos en el Registro de Trabajadores de la Cultura. Tenemos beneficios en comercios, en muchos municipios y fundamentalmente les llega a todos por igual, más una billetera virtual que nos permite -por convenio- comprar pasajes de colectivos con descuentos del 45% para trasladarnos dentro de toda la provincia y el país, sólo por ser trabajador de la cultura.

¿Los casi 8.000 trabajadores registrados es un número importante para una provincia como Misiones? ¿Están todos registrados?

Creo que somos muchos más. Por eso, hemos pedido y está en la Comisión de Cultura y de Educación de la Cámara de Diputados que el registro esté avalado por una ley provincial. Se lo pedimos al ingeniero Carlos Rovira y a toda la Cámara que aprueben que el registro sea por ley provincial. Porque lo que siempre pasó es que estos registros, se abrieron y se cerraron. Se inscribía a la gente y no se sabía para qué. Esta es la primera vez que el trabajador de la cultura empieza a ver que registrarse vale la pena. Dejame que te diga en números concretos: entraron a la provincia -en los dos años de pandemia- casi 150 millones de pesos -que no es poca plata- llegaron directamente al bolsillo de los trabajadores de la cultura por estar en ese registro o por acceder al beneficio de información democratizada que antes no pasaba. Pudieron acceder al Fondo Nacional de las Artes, al Ministerio de Cultura de la Nación y distintas entidades nacionales que otorgaron fomento que nunca nadie se enteraba, porque eso es algo que lo manejaban unos pocos, entre amigos o solo los que estaban en Posadas y el resto no sabía ni se enteraba, y cuando se enteraban, ya era tarde. Entonces, ahora no ocurre y es desmitificar eso de que vivir en Posadas tiene más beneficios para el trabajador de la cultura que vivir en el interior o en un municipio lejano.

¿Cómo es ser funcionario y aún tener pertenencia a la actividad?

Si tengo que hacer un análisis hoy de gestión, lo primero es decir que se creó el Ministerio de Cultura a instancia del doctor Oscar Herrera Ahuad, a quien le vamos a agradecer eternamente por lo que ha hecho. En lo personal que haya confiado en mí es un gran honor. Mi desafío es no fallarle al gobierno que confió en mí y no fallarle a mi familia cultural que, claro, confió en mí. No es fácil estar en el medio de los dos mundos, pero yo creo que se puede, porque los dos queremos lo mismo, tanto el gobierno del que hoy soy parte y tengo la camiseta puesta, porque es lo que corresponde y lo hago con orgullo y honor, pero también mi corazón de artista independiente piensa que lo que estamos haciendo está bien. Cometemos un montón de errores, pero ninguno voluntariamente ni para perjudicar a alguien. Todavía nos quedan pendientes muchas cosas por hacer.