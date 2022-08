Eliana Rosa supera obstáculos para ser la mejor atleta

domingo 31 de julio de 2022 | 6:05hs.

Eliana Rosa (17) es una de las promesas del atletismo y una de las únicas sampedrinas que alcanzó una medalla de oro a nivel nacional. De origen humilde, con metas muy claras, convicción y sueños, tres veces por semana se la ve entrenar con el objetivo de mejorar sus tiempos. Lejos de la realidad de otras ciudades, la joven atleta sortea desafíos y carencias en infraestructura con el anhelo de llegar a los Juegos Olímpicos.

Eliana, que cursa el 5° año en la Comercio Nº 17 de San Pedro, desde muy pequeña sintió atracción por el atletismo y luego de participar en varias competencias a nivel local decidió, hace cuatro años, apostar fuertemente a la carrera.

Para quien proviene de una familia humilde en una localidad en la que no hay un espacio para la práctica de atletismo o simplemente un terreno similar, los retos y esfuerzos son duplicados.

“Desde muy pequeña me gustó esto, hace cuatro años puse empeño con el propósito de alcanzar un alto nivel dentro del atletismo. Mi primer sueño era representar a la selección, un logro que se me dio este año en el Mundial de la Juventud. Entreno y me esfuerzo para que no sea la única vez, sino que se vengan muchas competencias por delante”, indicó Eliana al hacer referencia a su joven carrera.

Ser atleta no sólo demanda entrenamiento físico sino cuidados con la nutrición, ya que ambos se fusionan al momento de medir los rendimientos. Con la ayuda de la profesora de Educación Física Marina Olson, quien desde un principio y de forma voluntaria acompaña a Eliana, la atleta supera metas.

Los avances, logros y reconocimientos son fuente de motivación en los entrenamientos que realiza los lunes, miércoles y viernes con la profesora, mientras que martes y jueves le toca el gimnasio. También practica vóley dentro del circuito misionero y fútbol en la liga departamental.

Ante cada competencia, Eliana refuerza aspectos técnicos como las braceadas, ya que la carrera no sólo involucra fuerza en las piernas sino en los brazos.

“Lo más difícil es bajar los tiempos, tenemos como meta llegar a 2,17 en los 800 metros. Hay muchas técnicas que tenemos que adaptarnos por el lugar y otras que no podemos avanzar. Incorporo todo lo que me enseña la profe para mejorar”, señaló Eliana.

Entre las principales dificultades aparecen las económicas. Si bien recibe una beca del Ministerio de Deportes, no resulta suficiente por los gastos que implican los entrenamientos, la alimentación, la indumentaria y los viajes.

De todas maneras, lo más complicado pasa por no contar con un espacio adecuado para incorporar técnica y velocidad. Para entrenar lo hace en el predio del IEA Nº 2, donde corre sobre un camino terrado alrededor del tinglado.

En ese sentido, el sueño de Eliana es que en la localidad se construya una pista de atletismo: “Nos cuesta mucho avanzar en algunas cuestiones porque no tenemos un lugar para entrenar, lo hacemos alrededor de la carpintería del IEA, tenemos un camino de tierra para medir los tiempos y un viejo playón para la parte física. Estamos insistiendo para que construyan una pista de atletismo, al menos de tierra, para el año que viene y así tanto yo como los demás atletas podamos tener mejores oportunidades”.

Pese a los retos que se le presentan, no se rinde y sigue firme ya que como cada atleta argentina sueña llegar a un Juego Olímpico o a un Panamericano.

Uno de los podios más importantes en lo que va de su carrera fue la medalla de oro en los Juegos Evita 2019. Fue campeona nacional en 800 metros llanos. Este año, representó al seleccionado nacional en los Juegos Sudamericanos de la Juventud y fue octava.

Ahora se prepara para participar en el Nacional de atletismo de Chaco, el 6 y 7 de agosto.

Eliana Rosa supera obstáculos para ser la mejor atleta