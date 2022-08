La ovalada, un motor para las ilusiones de Clarice Kraus

domingo 31 de julio de 2022 | 6:05hs.

Luciana Clarice Kraus (18) ya tuvo el privilegio de integrar el plantel femenino en la selección de rugby llevando la 10 en el espalda y sueña con vestir la albiceleste por mucho más tiempo.

Clarice nació en Eldorado, pero en 2015 se trasladó a Jardín América donde conoció el deporte y empezó a entrenar en Aguará. “Mis primeros pasos se dieron en 2016, comencé con los infantiles con los que jugábamos mixto,”, se presentó la joven y añadió: “Mi papá era jugador, siempre lo veía jugar, pero nunca me imaginé que se volvería mi mayor pasión”.

“Quería hacer un cambio, en Eldorado iba a danza, así que cuando me mudé a Jardín América quise practicar rugby y me gustó”. Además acotó: “Tuve la dicha de adaptarme muy bien, en un principio costó, fue un proceso súper largo, pero realmente positivo, aprendí un montón y siempre busco crecer”.

En el campo de juego dijo que se desempeñó en todos los puestos y se adaptó rápidamente: “El rugby seven te da la posibilidad de conocer cada lugar dentro de la cancha y eso es buenísimo, pero más me destaco como centro, wing, apertura y hooker”.

Con respecto a sus participaciones en diversos campeonatos y el llamado para integrar el plantel de la selección, la joven contó: “Pude jugar torneos dentro de la provincia, como así Regionales, Nacionales como el Seven de la República”.

Y añadió: “La convocatoria a la selección fue en 2020, recuerdo muy bien que tras la primera concentración empezó la pandemia, pero después volví a ser citada, lo que fue una hermosa experiencia, hice amigos que son inolvidables y aprendí un montón del deporte”.

Su paso por la selección la llevó a jugar los Juegos Odesur en Rosario, Santa Fe, donde ganó la medalla de plata. Tras la competencia volvió a Jardín América, donde la esperaron sus seres queridos y amigos y le hicieron una caravana por la ciudad.

“Poder vestir la casaca de mi país da un montón de sensaciones, en ese momento en que me la puse por primera vez, no me daba cuenta hasta dónde había llegado ni del logro. Están los sentimientos a flor de piel y sólo queda disfrutar al máximo siempre cada oportunidad”, comentó.

La jugadora contó lo que se viene a futuro: “Por ahora para nosotras las juveniles, ya no tenemos actividades con el seleccionado, asimismo de forma personal y Aguará estamos peleando una plaza para el Regional y el Nacional de clubes”.

Para concluir, contó qué representa el rugby en su vida: “Jamás lo cambiaría por otro deporte, me encanta todo. Es mi primer amor, me trajo alegrías y recaídas, pero siempre hay que seguir arriba, el sentimiento que me genera entrenar y jugar no lo podría dejar”.

