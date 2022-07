Jardines maternales, en crisis: piden una ley que los ampare

domingo 31 de julio de 2022 | 2:30hs.

Los jardines maternales privados de la provincia, que contemplan el cuidado de niñas y niños desde los 45 días hasta los 2 años, atraviesan una situación de crisis económica que se vio profundizada durante la pandemia del coronavirus cuando tuvieron que estar sin actividades por varios meses.

En ese contexto, desde la Asociación de Directores de Jardines Maternales Privados (Adimp), que nuclea a 17 establecimientos de Posadas, Oberá y Puerto Iguazú, intentan reivindicar y revalorizar la función de los jardines maternales e impulsar la aprobación del proyecto Ley de Jardines Maternales, que se presentó en la Cámara de Representantes en octubre del 2020.

"El problema de los jardines maternales es de larga data, con la pandemia todo se agudizó porque tuvimos que parar por algunos meses, hay jardines que ahora están siendo intimados por la Afip porque no han podido saldar las cuentas pendientes y estamos realmente en una situación crítica. Si te ponés a mirar en detalle no aparecieron nuevos jardines en la ciudad, sin embargo, la demanda existe, pero nadie va a invertir en esto", indicó Judith Salom, responsable de un jardín e integrante de la asociación, en diálogo con El Territorio.

En el proyecto se plasma la necesidad de declarar la actividad como esencial, organizar un registro provincial de jardines maternales, recibir asistencia económica del Estado para abaratar costos a las familias y destacar que la educación no obligatoria durante los primeros 1.000 días del niño es tan importante y necesaria como la educación obligatoria

Desde Adimp explicaron que la razón de ser de los jardines maternales es brindar asistencia, cuidado y acompañamiento al niño pequeño y su familia. Aclararon que si bien la ley general de educación contempla al nivel inicial desde los 45 días, éste es obligatorio a partir de los 4 años. Antes de esa edad, se considera enseñanza no obligatoria y el Estado no prevé ningún tipo de asistencia para los establecimientos maternoinfantiles.

"Estamos en una encrucijada porque tenemos mucho personal a cargo, pero no llegamos a recaudar lo que necesitamos por mes para cubrir gastos. Las chicas entienden la situación porque hacemos números todo el tiempo y en mi caso siempre les muestro. Vamos juntando dinero de otra manera, vendiendo cosas, organizando otro tipo de actividades extras. El subsidio de la luz tampoco vamos a tener porque tenemos muchos ingresos, pero nadie tiene en cuenta los gastos", lamentó Salom.

Aclararon que los jardines maternales son consideradas empresas y por ende tributan como tales. "Sin embargo, no somos comercio ni comercializamos nada. Esa imprecisión nos significa costos altísimos en impuestos y cargas sociales, que representan un gasto difícil de sobrellevar para las instituciones", expresaron desde la asociación en un comunicado.

Salom, en tanto, señaló que los jardines suelen tener no más de 70 niños, incluso muchos menos y necesitan de personal capacitado para brindar una atención respetuosa a los pequeños.

"Sostenemos que si la educación obligatoria es importante, también lo son los primeros meses del niño, son vulnerables por la edad que tienen. Entonces, necesitás profesionales capacitados y nosotros todo el tiempo estamos preparando y capacitando al personal, eso también tiene un costo", cerró Salom.