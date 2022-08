Massa apostará a los incentivos fiscales para generar dólares

domingo 31 de julio de 2022 | 6:02hs.

El designado ministro de Economía, Sergio Massa, priorizará la generación de divisas a través del incentivo fiscal a los sectores de la energía, la agroindustria y la economía del conocimiento, mientras que con el FMI apuntará a profundizar “la búsqueda de consensos”, una postura que ya mostró en el Congreso cuando trabajó activamente para la aprobación del programa con el organismo.

Aunque Massa advirtió que recién el miércoles se terminarán de conocer los nombres, las medidas y los detalles de la reformulación del gabinete, en su entorno ya usan una frase para referirse a lo que pretende ser una de las premisas generales de su gestión en el Palacio de Hacienda: convertir a la Argentina en una “fábrica de dólares para exportar trabajo argentino”.

Ese eslogan resume la necesidad de acumular reservas frente a la inestabilidad monetaria, un proceso que en los últimos días encontró un alivio con el descenso de los dólares financieros y el blue, y que en el plano de lo concreto se traduce en la decisión de estimular a las actividades con potencial exportador -el sector energético, el agroindustrial, la industria del software y la tecnología aplicada- con un paquete de medidas de incentivo.

En el equipo del Frente Renovador que se viene reuniendo en la sede partidaria de la avenida Libertador 850 sostienen que el mejor antecedente para entender la lógica que promoverá Massa es el repaso de lo que fueron sus prioridades en la Cámara baja, desde donde empujó de modo sistemático beneficios impositivos para los trabajadores formales y la clase media, en particular la actualización del piso del Impuesto a las Ganancias.

“Para saber lo que podría hacer Sergio hay que ver lo que hizo como presidente de la Cámara de Diputados”, grafican en ese sentido, y luego deslizan que el criterio de impulsar “beneficios impositivos” mediante leyes votadas en el Parlamento podría trasladarse a partir de la semana que viene a la gestión económica.

El objetivo es favorecer a las actividades más dinámicas de la estructura económica, las que generan dólares, como la cadena agroindustrial y el polo energético, aparte de la ciencia y tecnología con perfil productivo.

En esa línea, los colaboradores de Massa subrayan por estas horas que dos ejes de las medidas a anunciar serán el “alivio fiscal y la generación de divisas”, mientras que en el frente externo y en el vínculo con los organismos internacionales de crédito consideran clave “remontarse a cuál fue su rol durante el acuerdo con el FMI, sobre todo su búsqueda de consensos para sumar apoyos en la votación”.

El designado titular de la cartera económica -señalan en su entorno- aportó lo suyo para que se llegara a un acuerdo con el FMI en los viajes que emprendió a Washington y Nueva York durante la gestión del Frente de Todos.

Ayer por la tarde, mientras Massa permanecía reunido junto a su equipo de economistas, entre ellos el titular del Indec, Marco Lavagna; el subdirector del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Anses, Lisandro Cleri; el titular de Aduanas, Guillermo Michel; y el presidente del Arsat, Matías Tombolini; en la quinta de Olivos repasaban detalles y anécdotas del vínculo de confianza que el jefe de Estado construyó a lo largo de los años con quien a partir del miércoles será su ministro de Economía.



Massa salió a desmentir versiones

En medio de versiones, el flamante superministro desmintió a través de su cuenta de Twitter que ya están definidos los nombres de quienes lo acompañarán en su nuevo rol o de su reemplazo en la Cámara de Diputados. “Quisiera transmitir una hoja de ruta clara para evitar versiones, especulaciones o falsas medidas en supuesto estudio.

El lunes (por mañana) y martes voy a comunicar los nombres de quienes me acompañaran en esta nueva responsabilidad que me toca enfrentar”, escribió el ex intendente de Tigre. “Con mucho respeto les pido que no demos por supuestas cosas previamente en términos de nombres o medidas para no generar incertidumbre ni falsas expectativas.

Muchas gracias”, aclaró y reafirmó que el martes se definirá su remplazo en la Cámara de Diputados y el miércoles asumirá en su nuevo rol.





Gesto de Massa al campo: se reunirá con dirigentes