domingo 31 de julio de 2022

LAS MÁS PEDIDAS

1 Te felicito Rauw Alejandro;Shakira

2 TV Sebastián Yatra

3 Bailé con mi ex Becky G

4 As it was Harry Styles

5 Hasta los dientes Camila Cabello;Maria Becerra

6 París Morat;Duki

7 Quiero decirte Abraham Mateo;Ana Mena

8 Ojalá Maria Becerra

9 La triple T Tini

10 Vivir así es morir de amor - Nathy Peluso





Dos artistas como voces del pueblo



Trueno y Nathy Peluso no dejan de romperla en Tik Tok. Hace un poco más de un mes se estrenó la canción “Argentina”, un tema que no deja de ser tendencia hace ya varias semanas, pero ¿qué es lo que la hace tan especial? Con una gran impronta de reclamo, la canción recupera la voz de la demanda por un país más justo.

Las personas no dejan de maravillarse con el hilo que se compuso en el que conecta a todas las provincias de Argentina y finaliza con el sello de las Malvinas son y serán argentinas, esta parte es cantada por el rapero Trueno, quien en sus composiciones acostumbra reflejar la realidad social desde la parte de la sociedad mar-ginada y olvidada por los políticos.





La versión 1.0 de Grounded ya tiene fecha de estreno



Grounded, el más reciente lanzamiento de Obsidian Entertainment para Xbox, continúa cautivando a los players en Early Access y ahora anunció la fecha de

lanzamiento de su versión 1.0.

El anuncio se dio en el Xbox & Bethesda Showcase, cuando Microsoft informó que

la versión 1.0 de Grounded debutará de manera oficial el 27 de septiembre de este

año. Vale mencionar que, Grounded subirá de precio una vez que reciba su actualización

1.0.

Actualmente, el juego de Xbox Game Studios se ofrece a cambio de 39.99 dólares, pero ese es un precio promocional de Acceso Anticipado. Cuando la versión 1.0 debute, Grounded costará 49.99 dólares, es decir, 10 dólares más.

