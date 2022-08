Karina sobre la maternidad: “Sol me salvó la vida”

domingo 31 de julio de 2022 | 6:00hs.

El Polaco recibió como invitada de su programa por canal América, a Karina, su ex pareja y madre de su hija Sol, de 15 años.

La cantante se emocionó al hablar de la hija que tienen en común.

“Yo soy una persona que siento que desde que nací mi vida fue como recontra dura y no tenía motivos. La música a mi me salvó, pero conociendo a la música ya seguía totalmente depresiva y triste. A mí, Sol me salvó la vida, se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí”, expresó Karina emocionada.

Y el Polaco aseguró que le encantó todo lo que Karina dijo: “Sol fue el primer motivo en mi vida de tener un rumbo, de cambiar mi forma de ser, de pensar y acepto todas las que me mandé y fue la primera vez que dije, bueno, la vida no es todo llorar, tristeza”.