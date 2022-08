Scorsese y DiCaprio llevan al cine la historia de un naufragio real

domingo 31 de julio de 2022 | 6:00hs.

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, multipremiados cineasta y actor conocidos por sus colaboraciones en la pantalla grande, volverán a trabajar juntos por séptima vez en una película que adaptará la próxima novela de no ficción del escritor David Grann, sobre la historia real y de supervivencia del naufragio de un barco inglés en cercanías de las costas patagónicas en 1742.

Según informó el sitio especializado Indie Wire, la producción estará a cargo de Apple Original Films, y será el segundo proyecto que el director neoyorquino desarrolla en base a una obra de Grann luego de Killers of the Flower Moon, que tiene previsto un esperado lanzamiento para el año próximo, aún sin fecha.

Según reveló The Hollywood Reporter, la historia estará ambientada en el siglo XVIII y su trama gira en torno a las acusaciones cruzadas de dos grupos de marineros que naufragaron en las costas de Brasil y Chile respectivamente. Mientras una tripulación de 30 hombres de la Marina Británica que llegaron a Brasil contaron historias sobre increíbles hazañas y la supervivencia en el mar, seis meses después llegaron a Chile una tripulación mucho más pequeña y acusaron que los anteriores mencionados en realidad eran amotinados.

Guerra imperial y traiciones

DiCaprio protagonizará la cinta en la que dará vida a uno de los sobrevivientes de la tragedia del Wager, una embarcación británica que perseguía a un galeón español repleto de tesoros durante una misión secreta en medio de una guerra imperial entre esas naciones.

En ese trayecto, los ingleses colisionaron y naufragaron frente a una isla cercana a la región patagónica y, meses después, un grupo de treinta de ellos, en total estado de inanición y agotamiento, desembarcó en los restos precariamente arreglados del Wager en Brasil, donde tras relatar lo sucedido, fueron recibidos como héroes de una travesía desafiante y límite.

Sin embargo, seis meses más tarde otra embarcación llegó a las costas de Chile con tres marineros de la embarcación original, que aseguraban que sus compañeros de viaje en realidad eran responsables de un motín que llevó a un enfrentamiento tiránico y sangriento entre ellos tras el naufragio para decidir quién tomaría los roles de poder en ese escenario desolado.

Acusaciones cruzadas

Frente a tal relato, que incluía acusaciones de traición y de homicidio, el Almirantazgo británico resolvió iniciar un proceso de corte marcial especial para determinar cuál de las dos partes estaba narrando los verdaderos hechos y así develar lo sucedido en la isla.

La película buscará trasladar ese relato que en la novela se presenta como un thriller repleto de sorpresas que no sólo da a conocer lo ocurrido con el Wager y sus protagonistas sino que también problematiza sobre los extremos a los que puede llegar el comportamiento humano y la propia idea de lo imperial.

Scorsese y DiCaprio comenzaron su estrecha relación cinematográfica en 2002 con Pandillas de Nueva York, y continuaron su colaboración con otros aclamados títulos como “El aviador” (2004), la ganadora del Oscar a Mejor película Los infiltrados (2006), La isla siniestra (2010), El lobo de Wall Street (2013) y la mencionada Killers of the Flower Moon, que está en etapa de post producción y donde el intérprete conforma elenco junto a Robert DeNiro -otro actor fetiche de las primeras épocas del cineasta- y Jesse Plemons.

El filme contará con la producción de Sikelia Productions y Appian Way junto a Imperative Entertainment y Eden Productions.

Un dato clave es que el libro The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder, todavía no salió a la venta. Y recién estará disponible en librerías y se podrá leer a partir del 18 de abril del próximo año, ya que Apple Original Films obtuvo los derechos de la nueva obra de David Grann de antemano y lo pautó de la esta manera.

Próximo estreno

Actualmente Scorsese trabaja en Killers of the Flower Moon, que esta semana fue confirmada para su estreno en la pantalla no para este año sino para el 2023. DiCaprio y Robert De Niro, sus dos actores fetiches, son los protagonistas del film que ya finalizó su rodaje y ahora entró en la fase de post producción. DiCaprio, Scorsese e Imperative Entertainment produjeron este drama criminal de época ambientado en la década de 1920 en Oklahoma, para Apple TV+.

La historia sigue un caso de asesinato en serie de miembros de la nación originaria Osage, rica en petróleo.