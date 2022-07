La autopsia y la data de muerte de Josías Galeano

sábado 30 de julio de 2022 | 6:03hs.

Según la autopsia, Josías Galeano fue asesinado entre 20 y 25 días antes del hallazgo de su cadáver, es decir entre el 10 y el 15 de mayo.

Asimismo, ante la dificultad que Diego Armando F. evidenció para trazar una línea de tiempo, le preguntaron si el encuentro que tuvo con el acusado fue antes o después del censo nacional que se realizó el pasado 18 de mayo.

“Yo hablé con Koki antes del censo, y cuando la Brigada fue a buscarme habían pasado siete días después que hablé con Koki”, precisó, y agregó: “No entiendo por qué él me contó eso”.

La pista sobre la confesión que Koki T. le hizo a Diego Armando F. surgió por el aporte de Hugo S., referente tarefero de San Miguel, quien declaró que suele colaborar con la Brigada y por eso se presentó para contar lo que el testigo le dijo.

En el mismo sentido testificó una hermana del sospechoso, aunque en su declaración el testigo desmintió a ambos.

“A Hugo S. le dije lo mismo que a Titi (la hermana de Koki T.). A Titi le dije que no sabía nada de lo que el hermano había hecho, que lo vi sí le conté y que me mandó a comprar, eso también se lo dije (…) Ella quería saber dónde estaba su hermano y yo le dije que no sabía. Ese mismo día que me fue a buscar la Brigada. Yo venía de mi trabajo y ahí ella me llamó, ella quería encontrar el cuerpo del desaparecido. Yo le dije que no sabía nada, y ella quería saber dónde estaba el hermano, yo solamente quería proteger a mi familia y por eso no dije nada”, indicó.

Y agregó: “A ella yo no le dije nada de lo que había pasado. Le dije que él me amenazó, yo sólo le conté a ella que le tenía visto a Koki y que le compré las cosas para él. Todo eso paso el mismo día, al otro día de ver a Koki vi a la hermana de él. A ellos ninguna vez le conté nada, sólo con ella hablé”.





