Artistas enlazados en muestra de arte contemporáneo

Solemne tiene parte de su origen etimológico en sollus, que significa entero. Así lo deslizó Maflo Martínez, una de las artistas que puso todo su compromiso en esta creación colectiva que desde anoche se puede disfrutar en Posadas.

La muestra ¿Por qué tan solemne? Ariana Zuetta feat artistas, con curaduría de Ariana Zuetta, Bárbara Hobecker y Mariana Díaz se despliega en Tensor, galería de arte contemporáneo como un ineludible a la hora de disfrutar del arte de calidad local, que bien podría competir a escala internacional.

“¿Por qué tan solemne? viene un poquito a hablar de esto de no poner al museo, por ejemplo, en un pedestal. Poder salirnos de ciertas estructuras y encontrarnos con el otre. De eso va y también la vida ya es suficientemente dramática, entonces hay una parte de sacarle un poquito de solemnidad y de peso a las cosas para hacer que todo sea más llevadero’’, comenzó explicando Ariana Zuetta, detrás de esta iniciativa.

La artista decidió exponer su obra poética con talentosos amigos y colegas para que a partir de esas palabras crearan distintas piezas artísticas.

Finalmente las palabras de Zuetta cobraron real vida en lienzos, performance teatral, instalaciones, ilustraciones, óleos, rotting, cerámica, carbón y hasta sonidos.

Doce artistas fueron los invitados por Zuetta a interpretar doce textos de su autoría. En la exposición participan Agustín Delpiano, Burbuja Abián, Catalina White, Elías Bankowski, Eli Keo, Francisco Sales, Giuliana Pinzone, Iván Marzoratti, Maflo Martínez, Rodrigo Benítez, Valeria Thomas y Victoria Benítez.

Zuetta reconoció que el resultado de este entramado artístico resultó por demás colaborativo e incluso descubrió nuevas formas de trabajo, de creación, de desafíos únicos para cada uno de los artistas. ‘

‘Me sorprende un montón ver cómo les llegó y desde donde les interpeló el texto y la relación que creamos con cada une’’, graficó Zuetta tras animarse a dejar al desnudo y el escudriño minucioso sus más profundos pensamientos poéticos.

A pesar de tener un marco con las palabras elegidas para crear una nueva obra, los artistas alegaron que sintieron total libertad y destacaron el desafío de trabajar desde esta premisa.

Mientras, Eli Keo deslizó que quería representar la literalidad de ‘‘mi realidad no solo es lo tangible que me rodea’’, en contraposición Giuliana Pinzone, ligada a un estilo totalmente abstracto, relató que ‘‘era tan literal que no me salía. No podía hacer una literalidad en la pintura y eso me llevó a incursionar con objetos’’.

La joven también afín a las letras, sorprendió con una instalación que ni ella se esperaba. Más del lienzo y el vacío, alegó que es la primera vez que una obra suya ‘‘tiene una idea concreta de trasfondo’’.

Iván Marzoratti, en tanto, arguyó que la técnica que eligió venía ligada al trabajo en el que venía trabajando últimamente, en relación al cuerpo humano y la vulnerabilidad del desnudo, pero reconoció uno de sus mayores retos iniciales: ‘‘Yo precisamente al lienzo blanco le pongo mucha solemnidad y me paro frente a él y no sé que hacer. Pero en este caso era interpretar y mandar una pincelada directo, sin expectativas de lo perfecto’’.

Elías Bankowski también decidió ir más allá y el texto elegido se transformó en una instalación que involucra una mesa con sillas, y una lámpara a modo de invitación al encuentro y el juego. Sobre la pulcra aunque cotidiana mesa, el carbón molido dibuja vaivenes con múltiples posibles significados. El texto de Zuetta se ofrece como parte del menú ideado.

Según Bankowski, su pieza tiene que ver con ‘‘el poder soltar y dejar que pasen las cosas. Disfrutar el momento’’, profundizó sobre lo efímero que se sostiene sobre la mesa. Con esta idea en mente y saliendo también de lo solemne, los espectadores pueden involucrarse e intervenir la obra, tocar el carbón, ensuciarse, cambiar incluso la trama del dibujo.

Es claro que cada artista no simplemente se tomó el compromiso de manera profunda sino que deja ver las aristas de su propia mente y almas en cada pieza. Cada vuelo es único e interesante.

Desde Tensor celebraron que la propuesta de Zuetta y Hobecker llegó armada con calidad e invita a que los artistas sigan asociándose para ‘‘trabajan en conjunto y con la galería’’. ‘‘Es como un nuevo ítem desbloqueado, que doce artistas trabajaran con tres curadoras y lograran esto en este espacio. Queremos ser suelo fértil para que más artistas vengan a florecer aquí’’, subrayó Lucas Díaz, entendiendo que este hito es un puntapié en la escena del arte emergente local.

Es que sollus, tiene la raíz indoeuropea sol, que da origen a otras significativas palabras en este caso como solidaridad, consolidar, sólido. Aunque esta muestra busca quitar la pompa y esa cuestión elitista que muchas veces puede rodear al arte, la clave es sin dudas que refleja un trabajo en conjunto de calidad (solidario y sólido) y que realmente causa no sólo placer en su estética consolidada, sino que interpela de manera diferente y honda desde cada una de las propuestas de todos los artistas involucrados en ella.



Para agendar

Artistas unidos.

Agustín Delpiano, Burbuja Abián, Catalina White,Elías Bankowski, Elisa Keo, Francisco Sales, Giuliana Pinzone, Iván Marzoratti,Maflo Martínez, Rodrigo Benítez, Valeria Thomas y Victoria Benítez son los exponentes de las obras inspiradas en los textos de Ariana Zuetta. En Tensor, (La Rioja 2066, Galería Vía del Sole) hasta el 12 de agosto de martes a viernes de 9 a 12.30 y 17 a 20.30.Sábados de 17 a 20.30.