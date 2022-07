Limitación de gasoil afecta a fletes y al buen movimiento comercial

sábado 30 de julio de 2022 | 6:04hs.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Puerto Rico, Luis Steffen, explicó a El Territorio que además de la gran incertidumbre sobre la economía, los negocios del interior provincial siguen padeciendo problemas para abastecerse de mercadería.

Así, apuntó a que persisten dificultades en la provisión de gasoil, que restringe la oferta de fletes para hacer los envíos que se necesitan.

Diferenció que pese a que en las últimas semanas hubo un buen movimiento comercial, hay incertidumbre por saber cómo seguirá la demanda a los comercios.

“La situación es crítica porque uno no tiene un panorama de cómo seguirá la economía, como seguirá el valor del dólar, no se sabe nada. Abastecer a Misiones ya es una cuestión difícil porque hay muchas empresas que no están enviando su mercadería por los impuestos que le cobran. Sigue escaseando el gasoil, que también es una cuestión que complica a la hora de pedir un reabastecimiento. Cuánto más al norte se vaya es más compleja la situación. Y en particular es más difícil la ruta 14 que la 12”, evaluó el directivo empresario.

En cuanto al ritmo de ventas, Steffen explicó que “este mes fue récord de ventas en general, pero en general se da por una cuestión de que la gente busca deshacerse de los pesos lo más rápido que pueda. Ahora el problema que estamos sintiendo es que la ventas se están frenando porque no hay reposición de productos. Por esto la situación es compleja, lo venimos diciendo hace tiempo y no podemos seguir por este camino”, observó.

En tanto, también se vislumbran problemas con la variabilidad de precios. “Vendí varias pilas a 170 cada una, después al ver el precio de reposición me envían, que saltó a 200 pesos, ahí ya perdí y tengo que poner dinero extra para volver a tener mercadería”, explicó un pequeño comerciante de El Soberbio.

Otro apuntó que vendió una herramienta a 9.000 pesos y al día siguiente para comprarla a la fábrica le pedían 14.000 pesos de costo.

Librerías

El rubro de la librería muestra sus complicaciones en cuanto a abastecimiento de productos, como a su vez suba en los precios. En referencia al tema, Irma Fengler, propietaria de Librería Misiones, dijo: “Hay muchísimo faltante, lo que son importados como ser componentes de adhesivos, son lo que menos llegan”.

A su vez, contó que ni siquiera los proveedores saben cuando recibirán mercadería como para enviar a distintas librerías.

En cuanto a los precios la comerciante expresó: “Nada estable hay, se debe actualizar casi toda la semana y lo que mas subió en esta semana todo lo que tiene que ver con papel porque es lo básico de una librería”.

Además, Claudia Schgenaga, propietaria de Grafi Jardín, contó: “Hay faltante principalmente de papel, lo que tiene que ver con imprenta se importa y es muy difícil conseguir”.

Y al acotar sobre el incremento de precios, precisó: “En una semana cuando estaban las vacaciones a lo que fue el retorno escolar subió un 40% algunos productos”.

En tanto, Hugo González, dueño de Librería El Compás, acompañó lo expuesto por sus colegas del rubro.

“Siempre hay faltante, en algunas ocasiones el 50 o 70% de lo que se pide llega y lo demás no”.





