Falleció Nora Panza, vecina ilustre de Posadas

sábado 30 de julio de 2022 | 6:04hs.

Falleció ayer Nora Panza, contaron sus propios familiares. “Sus hijos informamos con profundo dolor el fallecimiento de Nora Elba Panza. Su luz vivirá por siempre en nuestros corazones”, la recordaron en un comunicado en el que explicaron que la despedida se realizó ayer mismo en un salón velatorio local.

Nora Panza fue una destacada vecina de Posadas. Siempre al tanto del quehacer cultural y social, fue reconocida en 2018 por el Concejo Deliberante como ciudadana ilustre.

Le otorgaron esa distinción por sus aportes a la comunidad. Entre otras cosas, se destacan la creación junto a monseñor Jorge Kemerer del Centro del Ciego y de la Capilla Santa Rita. También fue socia fundadora de la Peña Itapúa.

“De las cosas que más me acuerdo es de mi título de óptica contactóloga y de todos los que hemos ayudado a la campaña de salud visual. Creo no merecer esto porque hay muchísimos hombres y mujeres que han trabajado no sólo al lado mío sino por sobre mí”, expresó cuando recibió la distinción.

Con el título de técnico óptico y contactóloga tuvo una amplia trayectoria profesional y comercial. Fundó y presidió la Cámara de Ópticas de Misiones.