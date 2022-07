sábado 30 de julio de 2022 | 1:30hs.

LAS MÁS PEDIDAS

1 Te felicito Rauw Alejandro;Shakira

2 TV Sebastián Yatra

3 Bailé con mi ex Becky G

4 As it was Harry Styles

5 Hasta los dientes Camila Cabello;Maria Becerra

6 París Morat;Duki

7 Quiero decirte Abraham Mateo;Ana Mena

8 Ojalá Maria Becerra

9 La triple T Tini

10 Vivir así es morir de amor - Nathy Peluso



Los tips económicos en Tik Tok

La situación económica de Argentina sin dudas es uno de los temas top 10 más hablado en redes, los consejos, quejas e información no paran de ser tendencia. En la plataforma de Tik Tok se viralizan videos que en su mayoría enseñan sobre la economía y dan varios consejos sobre cómo enfrentar la suba del dólar.

Uno de los videos más vistos es el de la tiktoker “Ro Iriarte” quien en su contenido explica todos los secretos para emprender en Argentina, pero en su ultima producción más compartida, la usuaria en su video titulado “Todos los argentinos tienen que saber” explica la importancia de ganar en dólares y busca generar conocimiento sobre esto. En tiempos donde la economía es tan cambiante, vemos que hasta redes de entretenimiento como tik tok, brindan algunos tips sobre cómo enfrentar ciertas crisis económicas.



La selección argentina de fútbol anunció un acuerdo con PUBG Mobile

La selección argentina de fútbol confirmó el acuerdo con el videojuego PUBG Mobile.

De esta manera, la Scaloneta será el primer seleccionado de fútbol en participar en el reconocido videojuego Battle Royale.

Por el momento no se informaron detalles de cómo será el acuerdo y como podría llegar la selección al shooter. Según AFA, esto entra en su “Plan de expansión global”, el que intenta consolidar el crecimiento de la entidad como marca internacional. “En todos estos años de gestión hemos desarrollado una fuerte expansión de nuestra marca AFA en mercados como Asia”, dijo al respecto Claudio “Chiqui” Tapia, presi-dente de la AFA.

Eugenia Ramos, Yamila Duarte y Daniela Fretes.

Camila Ovelar, Sol Encina e Irina Balbuena.

Fabi Durán, Vanesa Sosa y Ángeles Morad.

Reencuentro por el Día del Amigo en Holy.