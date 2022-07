Michael Bublé emocionado con la performance de su hijo

sábado 30 de julio de 2022 | 6:00hs.

Las últimas semanas Michael Bublé estuvo de gira y recorrió distintas ciudades de Europa para presentar su disco Higher. Durante gran parte del tour estuvo acompañado de Luisana Lopilato -embarazada- y sus tres hijos. Al finalizar todas las fechas, regresaron a Vancouver, Canadá, y allí su primogénito Noah le mostró la pieza musical que estuvo preparando durante meses.

Bublé publicó en Tik Tok un video donde se lo ve acompañado del niño de 9 años,que en el pino comienza a tocar la melodía de I’ll Never Not Love You, el tema que refleja la historia de amor entre sus padres.

“Noah me sorprendió cuando volví de mi gira¡Estoy tan orgulloso de mi chico!”, expresó en el clip. Luego también lo replicó en Instagram, donde manifestó su admiración: “¡Más talento en sus deditos que yo en todo mi cuerpo!”.