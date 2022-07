El Colegio Provincial Superior N° 1 de Posadas desmiente que existan ventas de títulos terciarios

viernes 29 de julio de 2022 | 11:10hs.

Desde la Dirección del Colegio Provincial Superior N° 1 "Martín de Moussy" desmintió mediante un comunicado “las publicaciones de carácter falso e injurioso, que circulan en canales digitales de comunicación y redes sociales sobre la venta de títulos de carreras terciarias”.

“Denunciamos como ilegales estos anuncios propiciados por estafadores para fines delictivos. Resulta necesario aclarar que el Colegio Provincial Superior N° 1 "Martín de Moussy" desarrolla su actividad formativa en el marco de la Ley Provincial de Educacion”, agrega.

Finalmente remarcaron que el comunicado es difundido para, “poner en resguardo el prestigio alcanzado a lo largo de los años y desalentar a quienes, inmersos en el delito pretenden desligitimar el sistema educativo público”.

Gladys Ledesma, directora de la institución, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo, “eso es un comunicado en realidad realizado por profesores y gente que trabajamos acá formando chicos sobre el tema de las comunicaciones y las cuestiones falsas y de golpe ver que somos parte de esa red negativa de gente que dice cualquier cosa en las redes que no corresponden a una realidad y sin saber las intenciones que tienen con hacer comunicados completamente falsos”.

“Nos enteramos porque directamente empiezan a pasarte por grupos de WhatsApp y gente grande empieza a compartir y toda la escuela ya lo sabe. Tener un título es un proceso largo y de mucho trabajo y estudio con mucha gente involucrada y no se puede escribir cualquier cosa”, remarcó.

Además dijo que para este tipo de cuestiones existen los espacios de justicia y de denuncias “aunque sean perfiles falsos, por más que sabemos que son injurias y mentiras, no hay que dejar pasar”.

“Esta es una institución educativa y estamos enseñando y trabajando para la verdad para saber lo que está bien, lo que está mal y lo que tiene que ser, entonces no podemos dejar pasar. No es una preocupación legal porque sabemos cómo trabajamos, no hay entidad jurídica que sostenga eso pero para que vean porque las personas pueden pensar que es verdad y pueden caer en manos de estafadores. Es por ello que vamos a tomar medidas legales porque no podemos dejar pasar”, finalizó.