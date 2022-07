Este fin de semana, séptima fecha de la Liga de Puerto Rico

viernes 29 de julio de 2022 | 12:40hs.

Este próximo fin de semana la Liga Regional de Puerto Rico volverá a tener rodaje, con atrapantes cotejos se va a competir la séptima fecha, donde hay distintos equipos que quieren situarse en lo mas alto de la tabla de posiciones y otros que quieren acercarse a la cima.

Este domingo que viene para finalizar el mes de julio se va a concretar el séptimo capítulo de la Liga Regional de Puerto Rico, certamen que tiene tres líderes, Atlético Leoni, Atlético Garuhapé y Atlético Demisiones de Capioví, donde el plantel de Leoni y el conjunto capiovisense tienen la posibilidad de escalar y quitarle diferencia al equipo garuhapeño porque en esta oportunidad tiene fecha libre.



Además, con los resultados qwue pueden llegar a darse en las diferentes canchas donde se juegan los cotejos, Papel Misionero de Capioví y Atlético Jardín América en caso de ganar igualarían a Atlético Garuhapé en el puntaje, por lo tanto, se prevé competiciones importantes en búsqueda de la clasificación a instancias decisivas, con la expectativa de clasificar al Torneo Provincial 2023.

Programación séptima fecha Liga Regional de Puerto Rico:

Atlético Jardín América vs. Belgrano de El Alcázar, 15:45 horas

25 de Mayo de Puerto Rico vs. Atlético Demisiones de Capioví, 15:45 horas

Atlético Hipólito Yrigoyen vs. Esperanza de Capioví, 15:45 horas

Mandiyú de Garuhapé vs. Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya, 15:45 horas

Papel Misionero de Capioví vs. Atlético Leoni, 17 horas

Libre: Atlético Garuhapé

Tabla de posiciones:

Atlético Leoni 13 puntos

Atlético Garuhapé 13 puntos

Atlético Demisiones 13 puntos

Atlético Jardín América 10 puntos

Papel Misionero 10 puntos

Esperanza 8 puntos

Belgrano 6 puntos

Asociación Helvecia 5 puntos

25 de Mayo 4 puntos

Mandiyú 3 puntos

Atlético Hipólito Yrigoyen 0 puntos