Pese a la coyuntura, avanzan las obras en diversas comunas

Pese a la actual coyuntura económica del país, en diversos municipios del interior provincial los trabajos de la construcción se mantienen, tanto en el sector público como privado.

Por ejemplo, en Eldorado, el arquitecto Juan Vera, del Colegio de Arquitectos, expresó que “en la ciudad se sigue manteniendo el nivel de construcción que se venía dando en los últimos meses. Se puede diferenciar dos tipos de construcciones, las que son como inversión, tipo edificios o inmuebles para alquilar, que están motorizadas por personas con algún respaldo económico que ante la imposibilidad de capitalizarse de otra manera deciden construir. Después tenemos las viviendas particulares llevadas a delante por profesionales o empleados en relación de dependencia, que aprovechan la posibilidad de los planes Procrear. Hoy casi todos los colegas están trabajando en algún proyecto. Lo que demuestra que el mercado se mueve”.

Ernesto Gerlach, propietario de una empresa constructora señaló: “En mi caso se mantiene todo igual, no hay cambios en la cantidad de trabajo. Tal vez en algunos casos pueda haber problemas por la falta de material o de gasoil”.

En cuanto a la falta de materiales Vera contó: “No hay mayores problemas con los materiales. En general se consiguen. Puede ser que en algún comercio en particular en algún momento no tengan por ejemplo hierro del 6 torsionado y tengan sólo liso, pero en otros comercios se consiguen, pero es un hecho circunstancial. En general para todo lo que es la parte gruesa de una construcción hay materiales. Por ahí puede haber algún problema en algo muy particular que haga falta. El problema son los precios y los aumentos constantes porque eso complica”.

En cuanto a la obra pública el municipio continúa con el plan de asfaltado de calles, algunos arreglos en los espacios verdes, remodelaciones de espacios y mejoras de algunas instalaciones.

Por su parte, las obras nacionales y provinciales avanzan a distinto ritmo.

La rotonda ubicada sobre la ruta 12 en su intersección con la avenida Formosa la Dirección Provincial de Vialidad está en la etapa final de la ejecución de obras.

Similar panorama se vive en Jardín América y Capioví. A pesar de la crisis económica o la falta de gasoil siguen las obras públicas en ambos municipios.

En Jardín América, el intendente Oscar Kornoski manifestó que los trabajos no pararon en ningún momento.

Actualmente, en los últimos días se ejecutaron asfaltados y empedrados de calles, acarreo de tierras y piedras para la construcción de empedrado en el barrio Jardín y en avenida Islas Malvinas en Barrio El Ceibo. A su vez, se hizo el acopio de material para mezcla asfáltica, asfaltado en dos cuadras por avenida Bolívar, como así también limpieza del predio de los tareferos en el barrio Altos de Jardín y retiro de ramas de poda en espacios públicos.

En cuanto a Capioví, se está en plena construcción de una nueva plazoleta y trabajos de bacheos, asfaltado y mejoramiento de accesos a los barrios Ackermann, San Gotardo y Papel Misionero.





