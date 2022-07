Libreta abierta: piden priorizar contenidos esenciales

viernes 29 de julio de 2022 | 6:04hs.

Pocos fueron los alumnos que acudieron a rendir las mesas de examen de previas de julio por lo que desde Educación buscan elaborar un informe sobre las materias que adeuda cada estudiante secundario y cómo reforzar los aprendizajes. Al tiempo que se instó a las familias a que acompañen a los adolescentes en el proceso para evitar que se produzcan repitencias, como adelantó en su edición de ayer este medio.

En ese contexto, Rosana “Cielo” Linares, subsecretaria de Educación en Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 e indicó que si bien hubo ausentismo en las mesas examinadoras -que no son el único dispositivo de evaluación y de acreditación de materias- no significa que los chicos no están acreditando los saberes. “Porque desde este año tienen habilitadas otras formas de acreditación, como por ejemplo proyectos integradores que se presentan y se defienden fuera de la mesa con tribunal”, explicó la funcionaria.

Sin embargo, hizo hincapié en que todo dato preocupa porque hay chicos que están con libreta abierta y no participan de ninguna de las instancias que tienen disponible. “Que no estén rindiendo las previas significa que hay chicos que todavía siguen con materias pendientes”, dijo.

Asimismo, detalló que en la reunión con los supervisores del nivel secundario y Diego López, el director de esa modalidad y acordaron una agenda progresiva de trabajo con las escuelas, directores, docentes, estudiantes y familias con el fin de poner reglas claras respecto a promover o no un año escolar.

La funcionaria acentuó que se les solicitó a las escuelas que en estos próximos 90 días se aboquen a “ver cuáles son esos contenidos esenciales que se organizan por ciclos que nos permitan intensificar aprendizajes”.

“En lo que sí vamos a hacer mucha fuerza es en el aprendizaje y que se trabaje en serio sobre eso. La repitencia hay que desacoplarla de este mito de facilismo y en realidad es la antesala del abandono, entonces lo primero que queremos es hablar de mejorar los aprendizajes”, finalizó.