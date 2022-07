Chiquito Romero negó contactos para llegar a Boca

viernes 29 de julio de 2022 | 6:01hs.

El ex arquero de la selección Sergio ‘Chiquito’ Romero negó contactos con Boca y adelantó su deseo de continuar en el fútbol europeo luego de cumplir con la rehabilitación de una lesión sufrida en marzo pasado.

“De Boca no me llamaron en estos momentos, creo que tienen un gran arquero como (Agustín) Rossi. Cuando me han llamado, en la época de Guillermo (Barros Schelotto), era difícil venir porque en ese momento estaba en el (Manchester) United con posibilidades de jugar”, comentó el misionero.

Romero se entrena en el predio Tita Mattiussi de Racing, a la espera de obtener el alta médica, algo que espera durante la próxima semana.

Ante las tensiones por la renovación del contrato de Rossi en Boca, Chiquito fue mencionado como un posible objetivo pero expresó la voluntad de volver a Europa: “Esa es la idea, tengo muchas ofertas del exterior. La semana pasada descarté tres de Arabia”, confesó.