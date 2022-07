Castillo se defendió y dijo que ya no pondrá la otra mejilla

viernes 29 de julio de 2022 | 6:02hs.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, rechazó ayer de plano las acusaciones de corrupción que le endilgan desde la oposición política a su gobierno, defendió su gestión y advirtió que ya no podrá la otra mejilla ante los ataques, en un mensaje al país que realizó al cumplir su primer año de gestión, durante que el que superó con esfuerzo dos intentos de destitución.

“Reclaman la vacancia (destitución) no por falta de resultados o por inexistentes imputaciones, sino por intereses privados y por evitar los cambios que mi gobierno se empeña en cumplir”, dijo Castillo ante el Congreso, dominado por los tres partidos de derecha “dura”: Fuerza Popular (FP), Avanza País y Renovación Popular (RP).

“Los medios de comunicación difunden mentiras y noticias falsas, se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar”, agregó el presidente, un maestro rural y dirigente sindical de Cajamarca, de 52 años, que apareció en la escena política como independiente pero llegó al gobierno de la mano del partido marxista leninista Perú Libre, al que luego renunció.

El mandatario cumplió ayer, en coincidencia con el 201 aniversario de la independencia de Perú, el primero de sus cinco años de mandato con un récord de cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción y el pertinaz asedio del Congreso, que busca su renuncia.

La situación de su gobierno, y la suya personal, son endebles. En el fragor de las denuncias y por el desgaste de gobernar, la popularidad del mandatario de ubica en torno a un 20%.

“Resulta inexplicable el temor y el miedo de los grandes grupos políticos y económicos a los grandes cambios que necesita el país”, se defendió Castillo ante los congresistas, varios de los cuales se retiraron del recinto en señal de protesta.

“Este año he recibido un golpe en la mejilla, pero en este segundo año no voy a poner a otra mejilla, si no que voy a extender la mano para trabajar para mejorar este país dramáticamente desigual”, advirtió el mandatario. En ese momento, se coló en el audio de la transmisión una voz femenina que le grito “corrupto”.

En total, hay cinco investigaciones en curso que apuntan al mandatario, cuatro son por casos ocurridos en su gobierno.