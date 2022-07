La emoción de Barby por su embarazo tras varios intentos

viernes 29 de julio de 2022 | 6:00hs.

El día que anunció su embarazo, Barby Franco le contó a la gente que hace poco había perdido un bebé. “Tuvimos dos intentos fallidos por el método in vitro”, expresó en el ciclo que Mariano Iúdica conduce en América. Ahora el que se refirió al tema fue Fernando Burlando, que remarcó la gran lucha de su pareja para poder convertirse en mamá.

“Esto (el nuevo embarazo) es algo que veníamos buscando con Barbarita hace tiempo, pero había algunos problemitas y por eso recurrimos a la medicina”, detalló al aire del programa radial Por si las moscas (La Once Diez).

El abogado agregó que a la modelo le habían implatado un varoncito, pero al mes y medio lo perdió: “Fue tremendo para Barby, y para mi también. Pero más para ella, porque se le sumó todo lo de la medicación, una cuestión hormonal”. Por último, indicó que después de esa triste noticia llegó un test positivo de forma natural. “A los dos meses Barby quedó embarazada. Ella me dijo ‘ni se te ocurra decir el sexo’ porque no sé con qué revista pactó”, concluyó con picardía sobre el llamado de atención que le hizo la ex azafata de Guido Kaczka.

El 10 de julio, la joven mostró la panza en el programa La Noche del Domingo y emocionó a todos los televidentes, ya que hace tiempo se sabía que soñaba con ser madre. “Habemus bebé. Estamos embarazados, ya hace cuatro meses. Se me re nota, mal. Para mí es todo nuevo, no me imagino todavía. Fernando ya es papá de dos nenas, pero yo estoy entrando en un mundo, me estoy informando todos los días”, pronunció con alegría.

Segundos después, contó que se trata de un hijo muy deseado: “La historia de este bebé viene de hace cinco o seis años”.